Alcalde de Ponce sobre LUMA: “Espero que no estén discriminando contra el área sur”

El alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, criticó este martes a LUMA Energy por la lentitud con la que ha trabajado la recuperación del sistema eléctrico en la ciudad.

“Hemos perdido la comunicación con LUMA. Lo que sí tenemos es que solo un 27 por ciento de Ponce está energizado. Sin embargo, tengo información de una fuente muy seria de que en Ponce hay capacidad para tener un 70 por ciento con electricidad y que, por alguna razón, la empresa no quiere hacerlo. Levanto mi voz de protesta contra LUMA y contra quien sea y espero que no estén discriminando contra la Ciudad de Ponce o el área Sur de Puerto Rico”, sentenció Irizarry Pabón, tras participar ayer, en la Plaza Las Delicias, de una protesta contra la empresa privada a cargo de la distribución de energía en la Isla.

El ejecutivo municipal reveló que varios empleados de LUMA le han comunicado su inquietud por la situación.

“Me han dicho que no entienden por qué el proceso no ha sido más rápido, pues la zona de Ponce ciudad no sufrió tantos daños. La realidad es que la empresa no tiene excusas para agilizar los trabajos y darle electricidad a más ponceños. Hay capacidad para tener energizado un 70 por ciento de Ponce. No entendemos la situación y exigimos acción ya”, aseguró el alcalde.

En riesgo la operación de centros de salud

Irizarry Pabón criticó la lentitud y destacó que las cuatro instituciones hospitalarias de la ciudad se han afectado por la tardanza de LUMA.

“Apenas ayer energizaron los hospitales, tan necesarios siempre, pero más aun cuando ocurren desastres por la cantidad de accidentes u otras situaciones. Soy médico y se han comunicado conmigo porque las torres que están al lado de los hospitales, que dan servicio a los pacientes, no las han podido energizar. No sabemos la excusa. Y tengo unos centros de tratamiento a pacientes de cáncer donde ya el abasto de diésel no les da para ofrecer estos tratamientos. Así que yo le pido a LUMA y a Energía Eléctrica que le den la atención que no hemos visto en la ciudad de Ponce ni en la zona Sur de Puerto Rico. Ya no hay excusa. Este Alcalde no estaba guerreando con LUMA, pero, definitivamente se colgaron”, expresó el alcalde.

Inundación histórica en sectores cercanos al mar

Ponce recibió el embate directo del huracán Fiona, con ráfagas de hasta 104 millas. El cálculo de lluvia acumulada fue de 32.4 pulgadas.

“El mar entró en el área del sector La Playa, lo que provocó resistencia y que las bombas no funcionaron a capacidad”, dijo Irizarry Pabón.