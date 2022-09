Alcalde de Cayey exige a la Legislatura interpelar a LUMA y a la AEE

El alcalde de Cayey, Rolando Ortiz Velázquez, pidió a los legisladores del país que se unan e inicien un proceso de interpelación a las gerencias de LUMA Energy y de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), para que se logre una solución al “calvario” de mantener a oscuras a miles de abonados a nueve días del paso del huracán Fiona.

“Hay una polémica entre ambas instituciones sobre la razón por la cual cientos de miles de familias, comercios e industrias aún están a oscuras a estas alturas. Los de LUMA dicen que el problema de generación y los de la AEE hablan que es de distribución. En ese jueguito de ping pong el pueblo está en el mismo medio sin saber a ciencia cierta cuándo es que el País entero va a tener luz. No puede ser sí para los pueblos y no para los campos. No puede ser una lucha entre urbanos y rurales. Aquí hay un solo País. Está bueno ya de tanta incertidumbre”, señaló.

“Lo que estoy proponiendo es que se aclare qué está pasando, quien cumple, quien falla y que se determine cómo se va a funcionar para eventos que puedan surgir en el futuro. Esta incertidumbre energética puede causar muertes de personas que dependen de equipos médicos, se afecta la salud mental de la gente, se limita el desarrollo económico. Todos sabemos que eso es así. Hay que interpelar a LUMA y a la AEE en la Legislatura”, finalizó Ortiz Velázquez.

El portal cibernético Microjuris ilustra que la interpelación es una herramienta de fiscalización que tiene la Asamblea Legislativa, dirigida al cuestionamiento de los jefes de agencia. La cámara legislativa se convierte en una comisión total de la cual todos los legisladores del cuerpo participan. Esto significa que, en vez de dar turnos iniciales para luego pasar al debate y consideración de medidas, las legisladoras y legisladores llevarán los trabajos como en una vista de una comisión en la cual se le hace preguntas a la persona citada o interpelada.