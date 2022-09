“Te voy a enviar el pin locaction para que vengas y me arrestes”, le dice alcalde de Aguadilla a LUMA

El alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, desafió hoy a los altos ejecutivos de LUMA al reafirmarse en la activación de sus brigadas para levantar el sistema eléctrico en su municipio y los invitó a arrestarlo, inclusive, haciéndole disponible su “pin location”.

“Llevamos meses pidiéndole al gobernador y a LUMA que estuvieran listos para esta situación. Aquí pasó simplemente una tormenta y hemos visto un país de rodillas. Si ustedes recuerdan luego del paso del huracán María comenzaron a fallecer muchísimas personas y eso va a pasar ahora. Hay pacientes diabéticos descompensados sin insulina. Hay gente con condiciones críticas y crónicas en sus hogares que no están recibiendo los servicios necesarios porque el sistema energético de nuestro país está en el piso”, relató durante una conferencia de prensa convocadas por los alcaldes asociados del noroeste para informar la situación de sus municipios tras el paso del huracán Fiona.

“Yo le quiero enviar un mensaje directamente a los jefes grandes de LUMA, esto no se va a quedar así. Nosotros los alcaldes vamos a asumir la responsabilidad que ustedes han omitido. El grito de guerra comenzó”, manifestó.

El ejecutivo municipal dijo que asumirá la responsabilidad por el pueblo que está en “depresión” y “necesidad”.

“Lo hago público y yo asumo mi responsabilidad como alcalde y como puertorriqueño. Allá afuera hay un pueblo necesitado, un pueblo llorando, un pueblo en depresión, un pueblo en necesidades. Yo quisiera que el jefe de LUMA a la 1 de la mañana recibiera una llamada de un viejito diciendo que está llorando y que no puede dormir por la oscuridad y porque no se ha puesto su insulina”, señaló.

“Ese es el mensaje que tengo para ustedes (LUMA). No me llames para amenazarme que me vas a arrestar. Te voy a enviar el ‘pin location’ mío para que vengas y me arrestes”, puntualizó.