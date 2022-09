Representante solicita a FEMA la inclusión de Hatillo en declaración de emergencia

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José ‘Memo’ González, se unió al pedido del alcalde de Hatillo, Carlos Román, en solicitar a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), la inclusión de dicho municipio en la declaración de zona de desastres ante el paso del huracán categoría 1 Fiona el pasado domingo.

“Nos unimos al pedido del Alcalde de Hatillo para que se declare este municipio una zona de desastres ante el azote del huracán Fiona hace ocho días atrás. No existe razón alguna para excluir a Hatillo de este listado tan importante para el desembolso de las ayudas federales asociadas a los trabajos de recuperación”, señaló el Representante por el Distrito #14 de Arecibo y Hatillo.

“Reclamamos a la administradora de FEMA, Deanne Criswell, la inclusión inmediata del municipio de Hatillo en la declaración inicial de estado de emergencia sobre desastres. Los residentes de este importante pueblo de la zona norte de la Isla sufrieron mucho los embates de los vientos y la lluvia de Fiona, por eso no hay razón alguna, ninguna, para que nos excluyan del listado”, señaló el legislador.

La pasada semana, González logró que incluyeran al municipio de Arecibo en el listado de FEMA, a pesar de que este fue excluido inicialmente.

Un portavoz de FEMA dijo el pasado jueves, que ‘recibimos la petición del gobernador para una declaración urgente de desastre mayor, y según los datos y evaluaciones disponibles recomendamos los municipios para los cuales teníamos los datos para substanciar que se obtengan recursos para los sobrevivientes lo antes posible. Mientras continuamos con evaluaciones de daños, podemos agregar municipios conforme esas evaluaciones se completen y sean adjudicadas’.

“Como sucedió en el caso de Arecibo, FEMA no tenía justificación alguna, ninguna, para dejar fuera de la declaración de desastres al municipio de Hatillo. En Hatillo se sufrió con el paso de Fiona y todavía estamos levantándonos de sus efectos. Esta declaración facilita la ayuda y no hacerlo ahora, como pedimos, es un golpe para Hatillo que no vamos a permitir”, concluyó diciendo.