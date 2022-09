Premian a nivel global programa de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico para aprender inglés

El programa para remover barreras en el aprendizaje de inglés como segundo idioma S.T.A.R. (Students Taking Action and Getting Results) de la organización sin fines de lucro y de base comunitaria Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR) recibió el Promise Award de la World Federation of Youth Clubs (WFYC) en reconocimiento a sus mejores prácticas para el desarrollo de la juventud, innovación y resultados.

Como parte del premio, el programa obtuvo una subvención de $1,250.00 para fortalecer su operación en los cuatro centros de servicio de BGCPR donde este es ofrecido: Luis LLorens Torres (San Juan), Aguas Buenas, Loíza y Bayamón.

“Este reconocimiento tiene un significado especial porque también celebra la fortaleza y capacidad de superación de nuestra niñez y juventud. La implementación de S.T.A.R. comenzó en agosto de 2021, cuando nuestros participantes aún manejaban la nueva realidad que trajo la pandemia del coronavirus. El deseo de nuestros niños de aprender inglés como un factor fundamental para alcanzar el éxito, sumado al compromiso, la creatividad y profesionalismo de nuestras maestras de inglés -lideradas por la profesora Keysha Rodríguez Alvarado- crearon la fórmula perfecta para que los participantes mejoraran continuamente su proficiencia en este idioma. Es lo que nos indica la comparación de resultados de los exámenes que le hacemos a los participantes antes y después de matricularse en el programa”, expresa la Lcda. Olga Ramos Carrasquillo, presidenta de BGCPR.

En su primer año de implementación, S.T.A.R. ha impactado 283 participantes: 58% entre los 6 y 12 años de edad y 42% entre los 13 y 18. El programa está diseñado para integrarse a la programación de BGCPR después de la escuela y durante el verano, y se adapta a las necesidades y deseos de los miembros de cada Club. En Boys & Girls Club de Aguas Buenas, donde hay gran interés de los miembros del Club por las carreras en STEM, el programa se enfocó en el domino del inglés para alcanzar mejores oportunidades en las áreas de las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Durante el pasado Programa de Verano de BGCPR, todos los participantes de S.T.A.R. visitaron una tienda de paletas de helado y ordenaron en inglés como parte de la misión de S.T.A.R. de empoderarlos en el uso de este idioma para entender sus conceptos y comunicarse eficazmente con otros.

“Toda nuestra programación se ha movido hacia la metodología de aprender jugando y S.T.A.R. demuestra que nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos pueden aprender mientras se divierten y desarrollan en nuestros espacios. Luego de tantos eventos difíciles que les ha tocado sobrellevar por los pasados cinco años, incluso ahora con el huracán Fiona, este acercamiento será clave en nuestra misión de cerrar la brecha de aprendizaje y atender el bienestar emocional de nuestras familias para que alcancen sus metas académicas, personales y profesionales, y logren movilidad económica”, añadió la ejecutiva.