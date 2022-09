Gobernador solicita inteverción de Seguridad Nacional para descargar barco con diésel

El gobernador Pedro Pierluisi solicitó hoy la interveción del secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que un barco cargado con diésel, que se encuentra cerca de la Isla, pueda descargar el combustible.

“He solicitado la intervención personal del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que un barco contratado por un suplidor privado, cargado con diésel y que se encuentra cerca de Puerto Rico pueda descargar el combustible en beneficio de nuestro pueblo. Asimismo, mi administración sigue trabajando para asegurar la agilización de embarques de diésel y gasolina a la isla”, compartió en redes sociales.

He solicitado la intervención personal del Secretario del Departamento de Seguridad Nacional para que un barco contratado por un suplidor privado, cargado con diésel y que se encuentra cerca de Puerto Rico pueda descargar el combustible en beneficio de nuestro pueblo. (1/2) — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) September 26, 2022

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Joel Pizá, confirmó la mañana de hoy, lunes, la presencia de un barco con combustible en las aguas del pueblo de Peñuelas.

“Un barco de bandera extrajera con combustible perteneciente a un suplidor del terminal de peerlees en Peñuelas, y proveniente de Texas, se encuentra a las afueras de nuestra costa. Dicha compañía sometió a @DHSgov una solicitud de “waiver” al Jones Act” (sic.), tuiteó Pizá.

“El Gobierno de PR está disponible para proveer cualquier estadística, información, dato y aclaración en este proceso deliberativo ante DHS, conforme a la Ley federal”, añadió.

Reportes de prensa indican que la barcaza contiene 300 mil barriles de diesel y alegadamente el gobierno federal no permite descargarlo ya que no es de bandera americana. El mismo se podría ir mañana, martes, sino se consigue autorización para entrar. La información fue reportada en primicia por la periodista Mardelis Jusino, directora de la Unidad de Investigaciones de Las Noticias en Teleonce. Las fuentes de la periodista apuntan a que el gobierno de Puerto Rico habría planteado que no hay nada que se pueda hacer a nivel de gobierno local.