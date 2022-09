Gobernador invita a los alcaldes a firmar memorando de colaboración antes de bregar con postes y líneas

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia le dijo el lunes a los alcaldes que interesen colaborar para el restablecimiento de energía en sus municipios a que firmen un memorando de colaboración a esos fines.

“Mi llamado es a que firmen el memorando de colaboración que ya se tiene con LUMA que lo que hace es asegurar que no se ponga en peligro la vida de nadie cuando se hagan trabajos cerca de líneas de distribución. Es importante decir que hasta el momento no hemos tenido accidente alguno. La ayuda se acepta, pero como dijo Josué Colón, esto no es silvestre. Que cuando se hagan esos trabajos, se hagan de una forma segura”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

El mandatario calificó de conservador la proyección emitida por LUMA Energy para completar alrededor del 91 por ciento de los clientes con servicio para el viernes de esta semana.

“Ayer, como todos vieron, el equipo de LUMA y la Autoridad de Energía Eléctrica y las cogeneradoras tuvieron una mesa redonda con los medios y establecieron unas metas conservadoras. Las mías siempre han sido más agresivas”, dijo el gobernador al recordar que la pasada semana exigió la reconexión energética para el pasado miércoles, situación que no ocurrió.

“Ahí lo que indicaron es que para el viernes de esta semana pudiera ser que el noventa por ciento de la población tenga ya su servicio eléctrico. Pues yo espero que sea antes, que sea a mediados de esta semana”, añadió.

Insistió en que el área sur recibió “más daños”, por lo que podría tardar el proceso de reconexión. “Puede que se tarde más, pero la isla entera, que sea un 90 por ciento. Yo estuve en Ponce ayer y espero lo mismo, a que se normalice en dos o tres días más como mínimo contando hoy”, señaló.

Asimismo, Pierluisi Urrutia explicó que le solicitó a LUMA Energy que establezca mayor comunicación con los ejecutivos municipales. “Es importante que haya buena comunicación con los alcaldes y ayer la pedí para el alcalde de Ponce y hoy la pedí para el alcalde de Yauco. Lo que pasa es que el personal de LUMA no quiere comprometerse a tener un servicio para una fecha y hora exacta y no quedar mal, pero deben informarle a los alcaldes y las alcaldesas”, sentenció.

Las expresiones del gobernador se dieron durante una visita programada a Yauco.