Emplazan al secretario de Justicia a certificar que no procesará alcaldes por activar sus brigadas

Varios legisladores emplazaron al secretario del Departamento de Justicia, el licenciado Domingo Emmanuelli a que certifique y asegure que ningún fiscal del Departamento encauzará a los alcaldes por activar brigadas para atender la emergencia en sus respectivos municipios.

Los legisladores catalogaron como una falta de respeto que Luma amenace a los alcaldes por tratar de resolver la situación que ellos están obligados a atender con premura y que no han logrado. Catalogaron de “increíble”, la posibilidad que el Departamento de Justicia le siga el juego a LUMA y procese judicialmente a los alcaldes por cumplir su deber de responder a los reclamos de los ciudadanos a responder y atender sus necesidades por la emergencia.

“Como abogado entiendo que no hay fundamento legal para encauzar los alcaldes por cumplir su deber ministerial de proveer asistencia precisa y efectiva en el proceso de recuperación de sus municipios. El Código Municipal de Puerto Rico, en su artículo 1.018 faculta a los alcaldes para reparar los sistemas eléctricos, así como de agua potable en sus respectivos municipios. Me preocupa, que una empresa privada esté amedrentando a los funcionarios electos por el pueblo por estos responder a la emergencia creada por el paso del huracán Fiona y hagan lo que tengan que hacer para devolverle un poco de tranquilidad a sus constituyentes. Por esta razón, emplazamos al Secretario de Justicia para que certifique que sus fiscales no encauzarán los Alcaldes por trabajar la respuesta durante la emergencia”, expresó el representante Jesús Manuel Ortiz,

A Ortiz se unieron en la misiva los representantes Héctor Ferrer, Eladio “Layito” Cardona, José “Cheito” Rivera Madera, Angel “Tito” Fourquet, Estrella Martínez, Jorge Alfredo Rivera, Ramón Luis Cruz, Kebin Maldonado, Deborah Soto, Domingo Torres, Orlando Aponte, Juan José Santiago, Luis “Narmito” Ortiz, Jocelyne Rodríguez, Sol Higgins, Edgardo Feliciano y las senadoras por Mayagüez Migdalia González y Ada García.

“Como país, debemos presentar un frente unido en nuestra recuperación utilizando todos los recursos disponibles para lograr volver a la normalidad en el menor tiempo posible. Esto incluye la cooperación y asistencia de los municipios y del sector privado. Por lo que, como miembros de la Legislatura de Puerto Rico y funcionarios públicos electos por el pueblo de Puerto Rico le solicitamos tanto al Departamento de Puerto Rico como a la Policía de Puerto Rico que se abstengan de intervenir con los alcaldes y las brigadas que por necesidad se han visto en la obligación de responder a un llamado de ayuda durante una emergencia de tal magnitud como la que actualmente estamos viviendo”, expresaron.

De igual manera solicitaron al gobernador Pedro Pierluisi a expresar su posición y su política pública ante las amenazas del conglomerado y los actos de intimidación de Luma a los alcaldes.

“No repudiar y rechazar las expresiones de Luma y permitirlos, sin duda alguna reflejan que estas acciones cuentan con el aval de la Administración y del Gobernador”, expresaron.