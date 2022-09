Alcalde de Isabela no se deja intimidar por amenaza de arresto de LUMA

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, dijo hoy que continuará en la calle con sus brigadas, a pesar de que LUMA Energy lo amenazó con arrestarlo si intervenía en los arreglos del sistema eléctrico en el municipio.

“Hasta ahora más allá de obtener la querella y dialogar con los compañeros de la Policía, no hemos tenido ningún tipo de comunicación con LUMA y no hemos recibido ningún emplazamiento, así que nosotros, las brigadas del municipio seguimos trabajando”, dijo el alcalde en entrevista con Metro.

Dijo que contrario a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) con LUMA no ha podido sentarse a dialogar.

Al momento, el ejecutivo municipal cuenta con siete brigadas municipales compuestas por exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. En el municipio solo el 10% está energizado.

“Ellos (los exempleados) no entienden porque han esperado tanto para hacer desganches, para subir fusibles. Realmente es una lentitud y es por la falta, primero, de personal y segundo los que llegan la falta de experiencia”, sostuvo.

Méndez aseguró que los daños en el municipio han sido menores y que entiende que es una situación que se puede corregir de inmediato. Incluso, dijo que muchas de las averías están desde el huracán María, que no se atendieron y se están agravando ahora con lo que provocó Fiona.

“Lo único que nosotros hemos pedido es que nos utilicen. Que utilicen los recursos que el municipio ha puesto para ayudar, inclusive al mismo LUMA, porque aquí no estamos tratando de ser protagonistas de nada. Yo le he dado el espacio a LUMA, me he comunicado y le pedido a ellos. Estoy listo, disponible y ellos no han hecho caso a la opinión ni al ofrecimiento del municipio. Llega un momento que la desesperación de las comunidades es tal y uno mira que lo hace falta es subir un machete pues tomamos acción entramos a la calle y empezamos a resolver”, dijo.