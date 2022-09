Adjuntas y Salinas sin respuestas de LUMA ante azote de Fiona

A una semana del paso del huracán Fiona, Adjuntas y Salinas permanecen 100 por ciento a oscuras, lo que está provocando una seria crisis en ambos municipios; mientras los funcionarios de la empresa LUMA Energy no han honrado las promesas hechas al alcalde José Hiram Soto Rivera y su homóloga, Karilyn Bonilla Colón.

”LUMA nos había dicho que el casco urbano, la subestación del pueblo, así como la de Yahuecas estaban listos para energizar, pero a una semana del paso del huracán no hay servicio eléctrico en ningún lugar de nuestro municipio. Nos han dado información falsa”, afirmó Soto Rivera.

Mientras la alcaldesa de Salinas catalogó de abusivo el retraso de LUMA por energizar su pueblo donde ni siquiera el hospital tiene luz. Según Bonilla Colón, el personal de la empresa a cargo de la energía eléctrica le han dicho que están esperando por tener capacidad para energizar su municipio.

Sin embargo, esto no concuerda con lo que le habían manifestado de que le darían prioridad a su municipio por ser de los más afectados.Soto Rivera coincidió con Bonilla en que una de sus principales peticiones fue la energización del casco urbano de Adjuntas, donde está ubicado el Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), el que ha tenido problemas para operar con el generador de electricidad de emergencia y además ha confrontado problemas de abasto de diésel.

La alcaldesa reclamó que: “Salinas necesita tener luz para que a su vez fluya el agua y las familias puedan limpiar sus casas. Esto ya puede provocar incluso un problema de salubridad puesto que en dos comunidades (Playa y Margarita) el desborde de aguas usadas mezcladas con el lodo ya es insostenible y no se ha podido limpiar”.

Según información recibida por la administración municipal de Adjuntas, nunca se llegaron a patrullar las líneas de transmisión con personal certificado para poder dar energía eléctrica al pueblo.

“La última excusa que dan es que dos o tres líneas aún están en el suelo. Una que viene de Ponce, otra de Yauco. Cada vez una excusa distinta demostrando una total incompetencia”, argumentó el alcalde.

Bonilla Colón también mencionó que a diferencia de otros pueblos, la infraestructura de cables y postes en Salinas casi no sufrió daños o fueron menores.

“Nos han dicho que todo está listo. No entendemos por qué entonces siguen sin energizar. Me parece que no han entendido el sentido de urgencia con el que se debe trabajar estas situaciones y cuáles son las verdaderas prioridades. Energicen a Salinas, ya”, exclamó la alcaldesa.