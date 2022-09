Molestos alcaldes de Ponce y Aguada con LUMA Energy

Los alcaldes de Ponce y Aguada se expresaron molestos con el consorcio LUMA Energy tras no restablecerse el sistema eléctrico en Puerto Rico, tras el paso del huracán Fiona.

El alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, aseveró: “La indiferencia de LUMA Energy ante la crisis humanitaria que se vive en Ponce es inaceptable. No han sido capaces de restablecer el servicio eléctrico. No fue hasta que hicimos un reclamo público de URGENCIA que energizaron los cuatro hospitales y, por consiguiente, algunas comunidades cercanas. Pero anoche, ningún hospital tenía electricidad. Ponce está en tinieblas”.

“No se han conmovido ante el dolor y la tragedia de tantas familias que ya no pueden resistir. Tampoco han atendido los casos urgentes de postes del tendido eléctrico que cayeron sobre residencias, obstruyendo accesos; ni de postes con cables expuestos en carreteras estatales. Ante la escasez de diésel, necesitamos que les den prioridad a comunidades donde las bombas de agua requieren de electricidad para funcionar. Ponce sufre y ante ese sufrimiento LUMA no quiere mirar al Sur. Nos han engañado y no dan la cara. Basta ya del abuso, del maltrato y de la indiferencia. Hay un pueblo sufriendo y no quieren responderle”, añadió.

Por otro lado, el alcalde de Aguada, Christian Cortés Feliciano, publicó en las redes sociales un contundente mensaje contra LUMA, la Autoridad de Energía Eléctrica y la Autoridad de Acueductos y Alcantarrillado.

“A mi querido pueblo de Aguada, desde que comenzó la emergencia, hemos trabajado sin descanso, bajo la lluvia, día y noche, para devolver nuestra ciudad a la normalidad. Abrimos camino en 24 horas, removimos escombros y limpiamos caños, evitamos lo peor de las inundaciones y nos hemos esmerado en operar lo mejor posible, dentro de las circunstancias. He sido testigo de cientos de ejemplos de aguadeños y agudeñas dando la milla extra por sus comunidades, desde empleados municipales, policías, líderes comunitarios y más. Hemos dado todo, y vamos a seguir dándolo todo. Pero, estamos cansados ya”, comentó Cortés Feliciano.

“Estamos cansados de las excusas y medias verdades de LUMA, AEE y la AAA. Es inconcebible, que luego de una semana de las últimas lluvias, que nuestro pueblo no tenga luz ni agua . Evidentemente nadie aprendió la lección del paso del Huracán María. Luma, AEE y AAA le han fallado a Puerto Rico, al oeste y a Aguada. No se justifica que continuemos en estas situaciones. El municipio estuvo listo y ha actuado de manera inmediata, pero las agencias estatales nos han fallado”, añadió el alcalde de Aguada.

Según indicó el alcalde, en Aguada, hay una gran cantidad de hogares de ancianos, al igual que una gran cantidad de personas encamadas, pacientes de diálisis, cáncer y pacientes que dependen de respiradores artificiales, que se están viendo afectados grandemente por la escasez del agua y la falta de electricidad.

“No han sido capaces de comunicar el estado real de las cosas, ofreciendo información incorrecta que induce a error a la ciudadanía que cada día crece más preocupada por el estado de situación. Aún esperamos por los generadores eléctricos que quedó en enviarnos la AAA, para brindar servicio a distintas áreas de nuestro Pueblo (EB Jagüey 1, EB Chaporral, EBTK Amigos Unidos, Pozo Coqui, EB Guayabos Cruces 1, EB Guayabos Cruces 2, etc.). Sobre este tema lo conversé personalmente con la Presidenta de la AAA, Ing. Doriel Pagan y con personal de Fortaleza hace días. Respecto a LUMA, la energía eléctrica no acaba de llegar a Aguada luego de múltiples gestiones e informes que le hemos entregado a pesar de que las líneas no sufrieron daños significativos y las que sufrieron daños siguen igual que el primer día luego del huracán”, sostuvo Cortés Feliciano.

Al igual que el alcalde aguadeño, otros primeros ejecutivos del oeste han señalado que se sienten discriminados por las agencias del gobierno estatal, sumado a que no figuraron en la declaración de emergencia por el huracán Fiona, aún siendo una de las zonas que recibió mayor impacto del fenómeno atmosférico. Esto limita a los ciudadanos de esta área recibir ayuda federal directa para enfrentar los efectos de Fiona.