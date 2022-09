Ciudadanos comienzan a poner en sus manos los arreglos del sistema eléctrico

Ante el vago progreso del restablecimieno del servicio eléctrico tras el paso del huracán Fiona, ciudadanos han comenzado a desafiar el peligro y a tomar en sus manos los trabajos que le devolverían uno de los servicios esenciales, la luz.

En días recientes, Metro captó a un vecino de Toa Baja intervenir en un poste para arreglar lo que se conoce como los “machetes” o fusibles en el sistema eléctrico. De igual manera ocurrió el viernes en Vega Alta, cuando este diario observó a ciudadanos levantando un fusible en el tendido eléctrico.

El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier), Ángel Figueroa Jaramillo, indicó que se trata de un evento de “desesperación” del pueblo ante el incumplimiento de las expectativas de LUMA presentadas por el gobierno. De igual manera, rechazó el acto por el peligro físico que puede representar para los ciudadanos y para el sistema eléctrico.

“Es extremadamente peligroso. Ningún ciudadano debería hacer este tipo de función por varias cosas, porque para eso primero habría que patrullar la línea para ver que no haya ningún inconveniente de esa línea que esté en el piso. Que el evento no le haga daño físico a otra persona. Que el evento de meterle fusibles no conlleve una avería mayor, porque si el fusible se salió algo ocurrió en ese alimentador en esa línea”, explicó Figueroa Jaramillo.

“Nuestro llamado inicialmente es a que no hagan este tipo de evento. Esto demuestra el desespero también de nuestra ciudadanía ante una alternativa presentada que iba a ser mucho mejor de lo que era la Autoridad, que creían que iba a ser mucho más eficiente y frente a toda la expectativa que se le vendió al país y el país ver que no se ha cumplido con ella, también ocurren estos eventos de desesperación”, dijo.

“Hay que entender también al pueblo. Uno hace un llamado desde el punto de vista de seguridad de riesgo, pero también entiende la necesidad del pueblo frente a un gobernador que ayer le dijo al país que estaba satisfecho con la respuesta de LUMA. El país no es ciego yo creo que el país se ha percatado de todo esto y por eso han tomado de cierta manera esto. Y lo estamos viendo en los alcaldes”, añadió.

El alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera, optó por utilizar sus propias brigadas al igual que lo hizo para el año 2017 tras el paso del huracán María para comenzar los trabajos de mantenimiento de cablería y postes en el municipio. Sin embargo, el trabajo que estarán realizando será de mantenimiento y no de energización del sistema. El alcalde había adelantado que los trabajos comenzarían ayer sábado.

Mientras, varios alcaldes como el de Cayey, Humacao, Villalba y Salinas han tronado contra el consorcio por la lentitud en la recuperación del servicio. Hoy, precisamente, el alcalde de Humacao, Julio Geigel, y brigadas municipales bloquearon los camiones de LUMA Energy frente a los portones de la Oficina Técnica de LUMA Energy en el barrio Cataño. Según Walo Radio, estos exigen información sobre el plan de trabajo de Humacao y energización del municipio.

Exigen priorizar los llamados “bolsillos”

Por otra parte, el pasado jueves, el portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés, solicitaron a LUMA Energy que les brinde prioridad a los llamados ‘bolsillos’.

“Los famosos bolsillos, esos sectores en áreas con una o decenas de familias que por alguna razón particular no reciben el servicio cuando energizan una zona, deben tener prioridad también. No se puede dejar para lo último porque es inconcebible que no se asigne el personal desde ahora para trabajar con estas áreas. En muchos casos son un árbol tocando línea o un machete (interruptor) que no subió. Nos unimos al pedido del compañero Víctor Parés para que la gerencia de LUMA destine todos los recursos para corregir esta situación”, indicó Méndez.

El pasado domingo, el huracán Fiona, con vientos sostenidos de 80 millas por hora, azotó a Puerto Rico dejando sobre 30 pulgadas de lluvia en algunos sectores y severos daños en infraestructura. El sistema eléctrico salió de línea completamente en horas de la tarde de ese día.

“Exigimos al personal de LUMA que no deje para el final los bolsillos y que asignen, de manera expedita, el personal requerido para poder energizar estas áreas porque en ellas residen muchos adultos mayores, algunos utilizando máquinas para sus condiciones médicas, al igual que el almacenamiento de medicinas, y se puede convertir en un asunto de salud pública. Esta atención tiene que darse ya”, sentenció Parés.

Desde ayer, sábado, Metro intenta obtener una reacción de LUMA ante la situación, pero los esfuerzos han sido infructuosos.