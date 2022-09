Denuncian dilación en la distribución de energía en varios municipios del noroeste

El representante por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Joel Franqui Atiles, clamó ese sábado por la conexión eléctrica del Distrito 15, que comprende los pueblos de Hatillo, Camuy y Quebradillas.

Según el líder estadista, la red de energía en estos tres municipios no sufrió daños significativos.

“Desde hace dos días, el 90% de la infraestructura eléctrica en mi distrito representativo, en el cual residen 80 mil personas, está lista para recibir el servicio. Reclamamos a LUMA Energy y a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que energice ya a estos tres pueblos. No pueden aludir que existen daños mayores y por ello no pueden distribuir la energía, por que no es así”, reveló el representante.

Empleados de LUMA, que antes laboraban en la AEE, confirmaron al legislador que los pueblos de Hatillo, Camuy y Quebradillas tienen las condiciones para recibir el servicio eléctrico.

“Tenemos hospitales, CDT’s sin diesel para alimentar sus plantas eléctricas, al igual que laboratorios, farmacias, centros de envejecientes hasta ganaderos. Es deber de LUMA y de la AEE evitar una catástrofe mayor a la que sufrimos por los estragos del huracán Fiona”, reclamó Franqui Atiles.

“Si algo reveló el paso de Fiona por la Isla, ha sido que ni LUMA ni la AEE están preparados para una emergencia. Cómo es posible que tengamos líneas listas y no tengamos la distribución”, cuestionó Franqui Atiles.

Por otro lado, el representante explicó que muchas de las comunidades no tienen servicio agua potable debido a que no existen generadores suficientes para el bombeo.

“Estamos ante una crisis humana. Es frustrante y agotador tocar puertas y no recibir nada, frustra la falta de soluciones afirmativas, se nos va la vida y exigimos que lo solucionen ya”, sentenció.