Claman por atención para adultos mayores en condominios

Una crisis se registró recientemente en el condominio La Arboleda en Guaynabo donde residentes denuncian que no cuentan con el servicio eléctrico ni de agua. (Archivo)

La desesperación de la ciudadanía por la falta de electricidad ha redundado en la proliferación del uso ilegal de generadores eléctricos que funcionan con combustible en apartamentos, en especial entre la población de adultos mayores, así lo denunció a Metro el presidente de la Federación de Condominios y Control de Acceso (FCCA) y expresidente del Centro Unido de Detallistas (CUD), Ignacio Veloz Arroyo.

El presidente de la FCCA aseguró que esta práctica, prohibida bajo reglamentación del Cuerpo de Bomberos y la Junta de Calidad Ambiental (JCA), resulta peligrosa y ha desatado en días recientes varios accidentes, algunos de carácter fatal.

“La gente está desesperada y no están haciendo caso a las advertencias que les dicen de no meter plantas en apartamentos y lo están haciendo porque simplemente no tienen alternativas para generar la electricidad que necesitan para subsistir”, explicó Veloz Arroyo en entrevista telefónica con Metro.

“Estoy desesperado buscando alternativas. Tenemos que sentarnos con Bomberos, la JCA, el Colegio de Ingenieros, el Colegio de Peritos Electricistas y entre todos buscar una alternativa viable y saludable para estos condominios”, añadió.

El presidente de la FCCA explicó que existe una amplia población de adultos mayores que viven en condominios y que necesitan del servicio eléctrico para mantener medicamentos refrigerados o mantener en función máquinas de apoyo de vida.

No obstante, criticó al gobierno por no buscar alternativas para que, ante la imposibilidad de utilizar generadores eléctricos en condominios, estas personas pueden tener energía en casos de emergencia como el que Puerto Rico experimenta hace seis días, tras el paso del huracán Fiona por el suroeste de la isla.

“El gobierno debería crear incentivos para que puedan adquirir estas alternativas, como lo son las baterías de litio. Estamos hablando de muchos residentes pensionados que lo que viven es de cheque a cheque del seguro social y no tienen dinero para invertir en estos equipos sin una ayuda del gobierno”, señaló.

“Recientemente un profesor ingeniero del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) habló de utilizar las cortinas de los condominios a manera de paneles solar que energicen una batería de litio que a su vez provea electricidad”, indicó Veloz Arroyo.

El presidente de la FCCA clamó por atención del gobierno para que atienda inmediatamente las necesidades de los titulares de condominios en la isla para ayudarlos a sobrellevar la crisis que está provocando la falta de servicio eléctrico en Puerto Rico.

El también expresidente del CUD subrayó además la necesidad de legislar para atender las necesidades energéticas de esta población en Puerto Rico.

“Aquí el gobierno tiene que entrar a decir qué vamos a hacer, qué es lo mas seguro para los titulares, que no afecte ninguna vida ni el medioambiente y que no muera nadie a consecuencia de un incendio provocado por una planta o por el monóxido de carbono como hemos visto recientemente”, señaló.

Según información del Negociado del Cuerpo de Bomberos, se han atendido en la pasada semana 24 situaciones relacionadas al uso de generadores eléctricos, dos de ellas cobraron la vida de adultos mayores.

En el más reciente de estos casos, dos adultos mayores murieron, un hombre de 72 años y su madre de 93. Además, otra hija de la occisa, de 65 años, resultó con heridas de gravedad. El Fire Marshall Estatal Abelardo Pérez indicó que la razón del incendio fue “incidente desgraciado fortuito por velas”, presumiblemente provocado por la falta de servicio de energía eléctrica provocada por el paso del huracán Fiona.