Sin planta ni elevadores: Difícil situación en condominio de 27 pisos en Guaynabo

Una situación de emergencia ocurre en el condominio La Arboleda en Guaynabo donde residentes denuncian que el generador eléctrico se averió durante el paso del huracán Fiona y lo que ha provocado que residentes no cuenten con servicio eléctrico ni agua.

El condominio de 27 pisos se encuentra en la Marginal de la Avenida Martínez Nadal en Guaynabo, aunque su jurisdicción es San Juan. Según una publicación enviada a este medio en el mismo viven decenas de personas mayores que por la situación se están viendo encerrados en sus apartamentos.

El complejo de apartamentos contaba con generador eléctrico, sin embargo, una pieza del mismo se averió durante el paso del huracán Fiona este fin de semana. La situación ha provocado que ahora el condominio no cuente con elevadores, servicio de luz ni agua.

“Las personas no tienen elevadores funcionando y no pueden bajar ni subir las escaleras. La propiedad consta de 27 pisos en los cuales en su gran mayoría lo residen personas con necesidades especiales, al no tener generador las bombas de agua no funcionan por lo que carecer de ambos servicios esenciales desde el sábado. Ya han ocurrido varias emergencias médicas y es casi imposible brindarle ayuda a los residentes. No podemos esperar que ocurra una fatalidad para que el Gobierno actúe la necesidad es ahora”, lee la comunicación enviada a este medio.

Mediante una publicación en la red social Facebook, la página del condominio explicó que el problema en la pieza del generador podría tardar meses en ser arreglada y que al momento no hay generadores disponibles para adquirir uno nuevo.

“No hay generador, no hay elevadores. Hay agua pero dado a que las bombas no pueden funcionar no contamos con ese servicio tampoco. Les recomendamos que busquen alternativa para quedarse durante esta emergencia hasta que regrese el servicio de energía”, publicó la administración del condominio en la red social.

Del mismo modo, exhortaron a los residentes que viven en pisos altos buscar un lugar donde albergarse mientras pasa la emergencia.

“Todos aquellos que se encuentren en pisos altos, recomendamos comunicarse con familiares y pedir ayuda si necesitan para bajar por las escaleras”, añade la comunicación.

Piden a LUMA atención en los bolsillos sin luz

El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés, solicitaron este jueves a LUMA Energy que les brinde prioridad a los llamados ‘bolsillos’.

“Los famosos bolsillos, esos sectores en áreas con una o decenas de familias que por alguna razón particular no reciben el servicio cuando energizan una zona, deben tener prioridad también. No se puede dejar para lo último porque es inconcebible que no se asigne el personal desde ahora para trabajar con estas áreas. En muchos casos son un árbol tocando línea o un machete (interruptor) que no subió. Nos unimos al pedido del compañero Víctor Parés para que la gerencia de LUMA destine todos los recursos para corregir esta situación”, indicó Méndez.

“Exigimos al personal de LUMA que no deje para el final los bolsillos y que asignen, de manera expedita, el personal requerido para poder energizar estas áreas porque en ellas residen muchos adultos mayores, algunos utilizando máquinas para sus condiciones médicas, al igual que el almacenamiento de medicinas, y se puede convertir en un asunto de salud pública. Esta atención tiene que darse ya”, sentenció Parés.

El legislador dio como ejemplo lo sucedido ayer, miércoles, en el condominio La Arboleda en San Juan, donde personal del Municipio tuvo que bajar a un adulto mayor con condición recurrente de su apartamento en el piso 25 (27 pisos en total) debido a la falta de electricidad mientras áreas cercanas se encontraban energizadas.

Una situación similar ocurrió en el complejo de condominio Sky Towers, localizado en el área de Los Paseos.