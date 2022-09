“No hay excusa”: Carmén Yulín arremetió contra Jenniffer González por ausentarse a reunión de FEMA

La exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, arremetió esta anoche contra la comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón, luego que denunciaran no estuvo presente en una reunión entre el Gobierno de Puerto Rico y el de los Estados Unidos en Nueva York, para discutir temas relacionados a la emergencia ocasionada por el paso del huracán Fiona.

“No hay excusa para que la Comisionada no asistiera o llegara tarde a esta reunión con el Presidente para discutir la situación del país. Puerto Rico por encima de toda consideración política”, escribió la exalcaldesa de San Juan en redes.

“Yo fui a la reunión que convocó Trump no me agardaba pero mi deber era ir por el bien de San Juan y Puerto Rico”, añadió.

El representante por acumulación del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Santiago, fue una de las personas denunció que la comisionada residente en Washington se ausentó a la reunión.

“Exhorto a la Comisionada Residente a que no rehuya a su responsabilidad y haga el trabajo para el que fue electa. No se puede dar el lujo de estar ausente en una reunión tan importante para la isla. Puerto Rico ya ha estado sufriendo demasiado a causa de las erradas políticas públicas de su gobierno, como para que la persona que nos representa en el gobierno federal, no esté presente de una reunión tan importante”, sentenció Ferrer Santiago.

El Legislador señaló que el gobierno de Pedro Pierluisi y Jenniffer González Colón, han fallado. “Tenemos un servicio energético deficiente, la actual falta de agua potable, escasez de médicos y servicios de salud, ha sido muy lenta la recuperación post María, aumentos en el costo de vida, sumados a los embates del reciente huracán Fiona”, dijo.

“Jennifer González tiene una responsabilidad como comisionada y no puede continuar distraída y solo aparecer para politiquear con asuntos de ciertos temas o sobre asignaciones de fondos federales que nunca vemos en acción. Comisionada, asuma su responsabilidad, el País la está mirando”, finalizó Ferrer Santiago.

La comisionada residente en Washington por su parte compartió en redes una foto donde mostraba estar a bordo del Air Force One.