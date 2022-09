LUMA asegura que con los empleados que tienen es “suficiente” para restablecer servicio eléctrico

El jefe de proyectos renovables de LUMA Energy, Daniel Hernández insistió hoy, viernes, que con los empleados que atienden el restablecimiento del servicio es suficiente.

“No por tener miles y miles de empleados adicionales se va a avanzar más. Nosotros estamos trabajando según el plan. Y ya con los recursos que tenemos, es más que suficiente”, dijo Hernández en conferencia de prensa.

Hernández mencionó que además de los dos mil empleados que al momento trabajan la situación, hay 5 mil disponibles de las empresas matrices de LUMA Energy que podrían activarse de ser necesario.

“Con el plan establecido, con los recursos que hay da suficiente para hacer el trabajo como se espera”, añadió.

Los exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en varias ocasiones han reiterado su disponibilidad para trabajar en la recuperación.

De otra parte, a pesar de que alcaldes como el de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz y Guaynabo, Edward O’Neill Rosa, se han hecho disponibles para agilizar los trabajos de LUMA Energy, Hernández, le solicitó que por favor no intervengan en las labores.

“Yo exhorto al alcalde (de Bayamón), que se acerque a nosotros y nos explique que es lo que él pretende hacer y entonces podamos tener un entendimiento de qué es lo que quiere hacer y nosotros explicarle cuál es nuestro plan de trabajo para esa área específica”, sostuvo Hernández.

Al expresarle a Hernández que según el alcalde de Bayamón el problema es que no recibe respuestas de LUMA Energy, el secretario del Departamento de Estado, Omar Marrero Díaz intervino para decir que va a investigar el problema particular de Rivera Cruz.

En el caso del alcalde de Guaynabo, que fue jefe de Brigada de LUMA, la denuncia es que no le hacen caso, Hernández contestó que “no me consta ningún intento, yo no he tenido ninguna conversación con él, pero lo recibimos. Ciertamente, nuestras puertas siempre estarán abiertas, para todos los alcaldes y todos los clientes de Puerto Rico”.

Hernández expresó que el plan continúa en la energización de las llamadas cargas críticas, a medida que aumenta la generación.