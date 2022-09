Liberty exhorta a la ciudadanía a no cortar cables de fibra que se encuentren en el piso

Debido a varios incidentes en el suroeste de la isla, Liberty exhortó, a la ciudadanía, a no cortar cables de fibra que se encuentren en el piso para ayudar a la continuidad de de las reparaciones y evitar las interrupciones de servicio en las telecomunicaciones.

Naji Khoury, presidente y principal oficial ejecutivo de la compañía, explicó que esta semana hubo varios cortes de fibra en Guayama y en suroeste de la isla, lo que causó que se perdieran algunas celdas celulares durante la tarde y la noche. Ante la situación, el equipo técnico trabajó para repararlos y logró restablecer el servicio durante la madrugada.

Asimismo, Khoury añadió que la cantidad de celdas activas en las redes móviles puede variar de día a día de acuerdo con posibles fluctuaciones en los generadores o por cortes de fibra accidentales por terceros.

“Exhortamos a toda la ciudadanía, agencias de manejo de emergencias y otras compañías privadas a estar pendientes para no cortar ningún cable de fibra de las compañías de telecomunicaciones que vean en el piso. Si el cable tiene el logo o nombre de la compañía, se pueden comunicar con la empresa correspondiente con los detalles de la ubicación”, mencionó el presidente.

Por su parte, la compañía de servicios de Internet y telefonía, actualizó la disponibilidad de sus centros de servicio para para ayudar a los damnificados del huracán Fiona.

Centros de servicio abiertos

Para servicio al cliente, la compañía actualmente tiene disponible varias localidades de ventas y servicio abiertas a través de la Isla. Las localidades en Plaza Carolina y Plaza Las Américas abrirán hasta las 9 p.m., mientras que los centros en el Aguadilla Mall hasta las 8 p.m. El quiosco en San Patricio Plaza en Guaynabo estará abierto hasta las 7 p.m. Los centros ubicados en Añasco, Drive In y Rexville en Bayamón, Belz en Canóvanas, Bairoa y Degetau en Caguas, Campo Rico y Los Colobos en Carolina, Centro Del Sur, Supermercados Econo en San Sebastián, Fajardo, Plaza Cidra, Plaza Los Prados, Plaza Rio Hondo, Santa Isabel, The Outlet 66 Mall, Vega Baja y las tiendas Walmart excepto Santa Isabel abrirán hasta las 6 p.m. Los quioscos en Plaza del Norte en Hatillo y The Outlets at Montehiedra estarán abiertos hasta las 5 p.m. Las demás ubicaciones permanecen cerradas por estar localizadas en centros comerciales cerrados, áreas no accesibles o sin las facilidades adecuadas para abrir.