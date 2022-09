FirstBank ofrece alternativas de pago a clientes impactados por Fiona

First Bank suministrada

Como parte del compromiso de estar junto a sus clientes en el camino a la recuperación tras el paso de Fiona, FirstBank anunció que cuenta con alternativas para aquellos clientes con dificultades para cumplir con el pago de préstamos personales, préstamos de auto, tarjetas de crédito, hipotecas o crédito comercial.

Los clientes con dificultades para realizar sus pagos deben comunicarse a:

- Préstamos personales y préstamos de auto: 787-729-8161

- Tarjetas de crédito: 787- 282-6385

- Hipotecas 787-283-4120 o visita 1firstbank.com y accede servicios de hipoteca

En las alternativas de pago a hipotecas, una vez el cliente complete su solicitud de orientación, un especialista de Mitigación de Pérdidas se comunicará en cinco días o menos para orientarle sobre las alternativas disponibles para su préstamo hipotecario según las reglas establecidas por el inversionista u asegurador de su préstamo.

De igual forma, eliminarán los cargos por pago tardío a los clientes de préstamos de auto, préstamos personales y tarjetas de crédito que realicen su pago entre el 16 y el 30 de septiembre, si dicho cargo fue generado durante el mismo periodo. La eliminación de cargos será de forma automática, así que no requiere ninguna gestión de parte de los clientes. Los clientes de tarjetas de crédito verán el ajuste reflejado en su próximo estado de cuenta.

También se eliminarán los cargos por servicio a clientes al retirar en cajeros fuera de la red de FirstBank y a su vez no se cobrarán cargos a clientes de otras instituciones financieras que utilicen los cajeros de la institución del 22 al 30 de septiembre.

Los clientes de crédito comercial deben llamar a su oficial de relación o al gerente de su sucursal.

Tras la emergencia al día de hoy, FirstBank cuenta con 57 sucursales operando en horario de 9:00 a.m. a 3:30 p.m. El servicio a través del Auto Banco continua disponible e incluye cambio de cheques, retiros y depósitos en efectivo hasta $10,000, pagos con cupón y depósitos en cheques de hasta 50 ítems. Mientras que el centro de llamadas FirstLine Solutions Center opera de 6:00 am a 12:00 am, para asistencia llamar al 787-725-2511 o 1-866-690-2511.

Los servicios de Tu Banca Digital para individuos y de Banca Digital para Negocios continúan disponibles 24/7, mientras que los más de 327cajeros automáticos alrededor de la Isla están disponibles sujeto a la disponibilidad de los servicios de energía eléctrica y comunicaciones.

El centro de llamadas Commercial Loans and Deposits Call Center, que apoya a clientes comerciales, ofrece servicio en horario especial de 10:00 am a 6:00 pm. Llamar al 787-729-8149 para Banca Corporativa y al 787-729-8136 para Banca de Negocios. De necesitar apoyo con Banca Digital para Negocios o Sistemas de Pago llamar al FirstCommercial Service Center pueden comunicarse al 787-729-8290, Opción 2.

Para obtener la lista actualizada de las sucursales que están operando favor de acceder: https://blog.1firstbank.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter.