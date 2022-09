Exigen que todas las torres de comunicación tengan plantas eléctricas para continuar operando en emergencias

El representante José Rivera Madera denunció que algunas torres de comunicaciones de las principales compañías de celulares e internet en la isla no cuenten con generadores eléctricos como alternativa para continuar operando en emergencias como la ocurrida durante el huracán Fiona.

El legislador planteó la necesidad de que el Negociado de Telecomunicaciones (NETPR, -antes Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones-), solicite como medida de seguridad nacional, el que todas las compañías operadoras de estas torres contemplen, como parte de sus diseños de construcción, incluir sistemas de generadores eléctricos; “de igual modo que se les exigen baños, calentadores, estacionamientos a los pequeños comerciantes que en un mes no generan lo que estas compañías ganan en un minuto”, sostuvo.

Ante las dificultades en las comunicaciones provocadas por el paso del huracán Fiona por la isla, el legislador instó al presidente del NETPR William Navas García, emplear todas las facultades que su puesto le consigna para, “elevar a rango de reglamentación este asunto como requisito indispensable previo el otorgamiento de cualquier endoso o permiso”.

El representante explicó, además, que aquellas que se encuentran en operación y que carecen de sistemas energéticos de emergencia, se les defina un tiempo máximo para que cumplan con la nueva regulación. Por otro lado, que se establezca un manual de cumplimiento donde los operadores de estas instalaciones presenten su plan de mantenimiento todo el año, “en lugar de salir corriendo cuando ya tenemos el huracán sobre la isla”, enfatizó Rivera Madera.

“No guarda proporción la cantidad de promesas que estas compañías resaltan a través de los medios masivos y sus resultados en momentos como el que atravesamos. Con lo invertido en dos anuncios pueden pagar un generador para mantener funcionando una torre y ese buen funcionamiento seria su mejor aliado publicitario; menos imagen maquillada y más acción a favor de la seguridad del país”, dijo Rivera Madera.

Según datos provistos por la Junta de Planificación en su mapa gráfico, en Puerto Rico existen no menos de 2,000 torres, las cuales albergan unas 20 mil antenas. Dada la preocupación en la proliferación de estas instalaciones telecomunicadoras, el pasado año se presentó ante el Senado de Puerto Rico el Proyecto 319 que atendería el tema de la, construcción, Instalación y Ubicación de Torres de Telecomunicaciones. Sin embargo, según entiende Rivera Madera, “aunque el proyecto define unos asuntos importantes sobre la ubicación, distancias y zonificación para esta actividad, me parece que el asunto al que nos referimos no forma parte de la medida”.

“Es meritorio que para la concesión de permisos de construcción de estas torres (telecomunicaciones) se exija, además, que las mismas cuenten con sistemas de energía de emergencia. Estamos en otros tiempos donde a través de un celular, un mensaje, un correo electrónico, podemos adelantar información, procesos, reportar emergencias y salvar vidas, así que, si desean entrar o continuar en este lucrativo negocio, que igualmente garanticen un consistente servicio a favor de la seguridad nacional”, sentenció Rivera Madera.