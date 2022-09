Exigen a FEMA inclusión de Arecibo en declaración de emergencia tras azote de Fiona

El representante José “Memo” González solicitó al gobernador, Pedro Pierluisi, que abogue ante la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), con el fin de que dicha dependencia incluya a Arecibo en el listado de municipios declarados zona de desastres ante el paso del huracán Fiona el pasado domingo.

El legislador por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo adelantó, además, que estará cursando una carta a la administradora de FEMA, Deanne Criswell, para exigirle la inclusión de Arecibo en la declaración inicial de estado de emergencia sobre desastres.

“La decisión de FEMA, de excluir a nuestro municipio de Arecibo de la declaración oficial de emergencia, fue un gran error y un acto poco responsable. La gente de Arecibo sufrió demasiado con el embate de Fiona, por eso no existe razón alguna para esta exclusión. Solicitamos al Gobernador que abogue con FEMA para incluirnos de forma expedita y se corrija esta terrible injusticia”, señaló el Representante.

Ayer en la tarde, FEMA incluyó los municipios de Añasco, Hormigueros y Mayagüez en la declaración de zona de desastre para asistencia. Arecibo todavía no ha recibido esa designación.

El representante explicó que, debido a lo expedito del proceso, FEMA decidió, “sin razón válida alguna” excluir a Arecibo.

“Fiona azotó a Arecibo con vientos sobre 80 millas por hora y más de 20 pulgadas de lluvia, la inmensa parte de nuestro pueblo no tiene servicio de energía eléctrica o de agua potable como consecuencia directa de este huracán. No existe razón para no ser parte de esa declaración y lucharé para que nos incluyan”, agregó González quien desmintió la excusa de FEMA por la exclusión.

Un portavoz de FEMA dijo ayer, jueves, que ‘recibimos la petición del gobernador para una declaración urgente de desastre mayor, y según los datos y evaluaciones disponibles recomendamos los municipios para los cuales teníamos los datos para substanciar que se obtengan recursos para los sobrevivientes lo antes posible. Mientras continuamos con evaluaciones de daños, podemos agregar municipios conforme esas evaluaciones se completen y sean adjudicadas’.

“Eso es totalmente incorrecto. ¿Qué se tiene que evaluar en Arecibo? Los daños están ahí para todos observar. Aquí sufrimos y Continuamos sufriendo el efecto de Fiona. Arecibo recibirá esa designación ya. El Gobernador va a apoyar nuestro pedido, así como los demás oficiales electos porque es una injusticia mayor dejar a nuestro pueblo fuera”, concluyó diciendo.