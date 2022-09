Alcalde de Isabela dice brigadas que trajo LUMA son “turistas” que solo están cambiando cables

El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez, denunció la “difícil” comunicación con directivos de LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) en medio de la emergencia provocada por el huracán Fiona esta semana.

Además, el alcalde señaló que las personas que se encuentran trabajando en el servicio eléctrico en el municipio son parte de las brigadas que trajo la empresa LUMA y su matriz Quanta de los Estados Unidos y que no conocen los sectores que están intentando energizar.

“Solamente está el municipio dando cara, limpiando calles, ayudando a los residentes, no se sabe de LUMA, llevamos como tres días que supuestamente van a energizar y no energizan, ahora nos dicen que no hay generación”, expresó. “No, no hay nadie y las brigadas que están son brigadas americanas que no responden a nada del gobierno acá”, añadió el alcalde entrevista con Borinquen Radio (WAPA Radio).

Méndez señaló que estos son “turistas” que resuelven problemas mínimos.

“Están por ahí arreglando un cablecito por aquí, un cablecito por allá pero realmente no son personas con dirección de LUMA, que uno se pueda sentar a hablar y preguntarle cuál es el plan de trabajo, en dónde está el problema, en qué puede ayudar el municipio. Eso no ha pasado, como pasaba antes cuando estaba la Autoridad (de Energía Eléctrica)”, dijo el alcalde.

“Gente totalmente americana, fuera del país, estas personas no son de Isabela, no son de Puerto Rico...ahí están esos son los que están ahora mismo dirigiendo la energización del país, unos turistas”, expresó.

Según los datos publicados en el portal gubernamental para informar sobre la respuesta a la emergencia, en la mañana de ayer habían 973,005 abonados sin servicio. Mientras que los datos actualizados de hoy apuntan a unos 926,427 clientes que siguen sin luz. Los datos en el portal oficial se actualizaron a las 6:27 de la mañana de hoy, viernes.