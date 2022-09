Alcalde de Guaynabo acusa a LUMA de no aceptar ayuda y truena contra “mal desempeño”

El alcalde de Guaynabo, Edward O’Neill Rosa arremetió contra la empresa LUMA por su desempeño en el proceso de recuperación del servicio eléctrico.

En declaraciones escritas, el alcalde señaló el “mal desempeño” de la empresa y denunció que estos no aceptan ayuda ni recomendaciones de parte de otros funcionarios. El ahora alcalde fue empleado de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

“Es inaceptable para Guaynabo y Puerto Rico el mal desempeño de LUMA para energizar la isla tras el paso del huracán Fiona. Y, peor aún, la actitud de arrogancia e intransigencia de algunos de los ejecutivos que carecen de empatía con el pueblo. Tengo más de 20 años de experiencia tras mi anterior trabajo en la AEE y, posteriormente en LUMA. No aceptan ayuda, no aceptan recomendaciones, ocultan datos e información que podría ser de utilidad para avanzar a encender a Guaynabo y otros pueblos del área Metro”, expresó O’Neill Rosa.

El alcalde de Guaynabo denunció que tanto él como sus homólogos llevan horas trabajando en situaciones provocadas por el huracán Fiona el pasado domingo.

Además, denunció que LUMA tiene “desconocimiento” en sus labores lo que afecta la reenergización en el servicio.

“Nuestro equipo de trabajo al igual que el de otros compañeros alcaldes y alcaldesas llevamos largas horas ayudando a nuestros respectivos conciudadanos que han sufrido algún tipo de incidente, conocemos de cerca sus necesidades pero la empatía de la alta gerencia de LUMA brilla por su ausencia. El desconocimiento que mantienen afecta el inicio de labores que contribuyan a levantar a Puerto Rico. Tengo un listado de recomendaciones para agilizar el proceso del restablecimiento del servicio, hemos recopilado la información necesaria para completar los trabajos, no obstante, la empresa sigue enajenada de la realidad. Siempre he estado dispuesto en colaborar, pero lamento que la empresa LUMA simplemente no nos permita”, dijo O’Neill Rosa en declaraciones escritas.

Aunque tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la empresa LUMA habían indicado que para el día de hoy estarían energizados la mayoría de los sectores de la isla, para esta mañana aún casi un millón de clientes están sin servicio.

Según los datos publicados en el portal gubernamental para informar sobre la respuesta a la emergencia, en la mañana de ayer habían 973,005 abonados sin servicio. Mientras que los datos actualizados de hoy apuntan a unos 926,427 clientes que siguen sin luz. Los datos en el portal oficial se actualizaron a las 6:27 de la mañana de hoy, viernes.