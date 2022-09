Varios municipios quedan fuera en la declaración de desastre firmada por Biden

Varios alcaldes alzaron su voz hoy para exigir que sean incluidos en la declaración de desastre mayor aprobada ayer por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden y solicitadas por el gobernador Pedro Pierluisi ante los estragos causados por el huracán Fiona en la Isla.

Biden aprobó la declaración para 55 municipios. Ellos son: Adjuntas, Aguas Buenas, Aibonito, Arroyo, Barranquitas, Bayamón, Caguas, Canóvanas, Carolina, Cataño, Cayey, Ceiba, Ciales, Cidra, Coamo, Comerío, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guayama, Guayanilla, Guaynabo, Gurabo, Humacao, Jayuya, Juana Díaz, Juncos, Lares, Las Piedras, Luquillo, Maricao, Maunabo, Morovis, Naguabo, Naranjito, Orocovis, Patillas, Peñuelas, Ponce, Río Grande, Salinas, San Juan, San Lorenzo, Santa Isabel, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Utuado, Vega Alta, Vega Baja, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco.

“Con su firma, el presidente autoriza fondos federales para asistencia que pueden incluir subvenciones para cubrir costos de vivienda provisional y reparaciones a la vivienda, préstamos a bajo interés para cubrir pérdidas no compensadas por un seguro y otros programas para ayudar a los individuos y propietarios de negocios a recuperarse de los efectos causados por el desastre en estos municipios”, informó la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

No obstante, pueblos evidentemente afectados como Loíza, Lajas y Cabo Rojo quedaron fuera. De igual forma quedaron fuera Aguada, Aguadilla, Arecibo, Añasco, Barceloneta, Camuy, Culebra, Guánica, Hatillo, Hormigueros, Isabela, Las Marías, Manatí, Mayagüez Moca, Quebradillas, Rincón, Sabana Grande, San Germán y San Sebastián.

“He enviado comunicación al Gobernador y a la Comisionada Residente para que San Germán sea incluido en la zona de desastre mayor. No hace sentido que los Municipios de la región oeste estén afuera cuando fueron los que más daños recibieron y por donde pasó el ojo del huracán Fiona”, expresó a través de las redes sociales el alcalde de San Germán, Virgilio Olivera.

De igual manera se expresó la alcaldesa de Loíza. “Desde las 4:00 am enviando mensajes y haciendo llamadas. Tienen que incluirnos en la lista de municipios declarados en desastre. El municipio puede trabajar con la situación, pero las ayudas a individuos no se darán si no nos incluyen. Lo vamos a lograr”, aseguró.

En tanto, el gobernador Pedro Pierluisi dijo en entrevista con David Begnaud que los alcaldes no han compartido los datos necesarios que deben entregarse al gobierno federal para que puedan ser incluidos en la lista de declaración de desastre.