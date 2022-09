Un plato caliente para la comunidad: organización activista en Loíza entrega comida a compueblanos

A cuatro días del paso del huracán Fiona sobre Puerto Rico, Melva Aguayo, una residente de Loíza de 66 años, se levantó a eso de las 3:00 de la mañana para comenzar su día. No es la hora habitual para despertar, pero como no tenía agua ni luz, creyó prudente encender la alarma tan temprano porque tenía planificado servir de voluntaria para entregar un plato caliente de almuerzo a sus compueblanos.

En efecto, ya a las 8:00 de la mañana estaba cocinando lo que luego sería sobre un centenar de platos calientes de arroz con salchicha y habichuelas, con la opción de aguacate encima.

“A esta hora (2:30 de la tarde) he repartido 125 almuerzos”, fueron las palabras que la voluntaria le compartió a Metro Puerto Rico mientras continuaba cocinando y ofreciendo comida adicional a todo el que pasaba por el vagón en el que preparó la comida.

Aguayo era una de varias voluntarias y voluntarios que asistieron a la convocatoria de Étnica, una organización comunitaria y de activismo social radicada en Loíza y liderada por Sacha Antonetty. En esta ocasión, la comunidad se reunió en lo que es El Ancón, una estructura cerca de un muelle del Río Grande de Loíza que antes se utilizaba como método de transportación marítima para todo ciudadano del este de la Isla que intentaba llegar hacia San Juan.

“El pueblo salva al pueblo y no es que se le quite la responsabilidad que tiene el Estado y el Gobierno, pero la gente se moviliza y no puede esperar. Verdad, hay que sobrevivir”, sostuvo Antonetty durante una entrevista con este medio.

La también fundadora de la organización fue quien gestionó la entrega de comida junto a otros miembros de su comunidad. Fue a El Halcón donde llegaron varios residentes de otras comunidades de Loíza para recoger platos y llevárselas a sus vecinos.

Étnica es una organización que comenzó funciones a partir del 2018, con el objetivo de resaltar las necesidades de las comunidades negras y afrodescendientes. Desde allí también se han gestionado proyectos como la Revista Étnica, una publicación dedicada a visibilizar y amplificar las voces de comunidades afrolatinas.

Para esfuerzos como este, Étnica también se unió a otras organizaciones como Taller Salud, la Federación de Maestros, María Fund, Ayuda Legal, entre otros, para lanzar el Fiona Community Response Fund para recaudar fondos de la comunidad internacional y en Estados Unidos para brindar respuesta inmediata a las personas y comunidades de la cual son parte.

Para ayudar en esfuerzos relacionados a este, puede donar a través de fionaresponse.org