Reparten compras a estudiantes del RUM afectados por Fiona

Varias asociaciones estudiantiles del Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) de la Universidad de Puerto Rico (UPR) se unieron para repartir 150 compras para alumnos del recinto.

Entre las organizaciones que se unieron para la ayuda se encuentran Come Colegial, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) Computer Society y American Society for Engineering Education (ASEE) del RUM. El esfuerzo solidario recibió el auspicio principal de la empresa puertorriqueña Nagnoi, LLC.

“Desde nuestra fundación, en el 2014, Come Colegial ha estado atento a la seguridad alimentaria de nuestros estudiantes. Semestre tras semestre, repartimos compras y comidas calientes con el apoyo de diversas entidades y grupos estudiantiles de la comunidad universitaria. Durante esta nueva crisis que enfrenta el país, con el paso del huracán Fiona, también decimos presente para apoyar a nuestros jóvenes y de esta forma no tengan que preocuparse por la compra y puedan enfocarse en la recuperación de este evento”, expresó Jalianet Román Matías, estudiante del Departamento de Química y presidenta de Come Colegial.

La entrega se realiza en el estacionamiento de área blanca de la institución. Las compras incluyen un galón de agua, arroz y alimentos enlatados como habichuelas, pollo y atún.

“Tan pronto ocurrió el evento atmosférico, como asociación estudiantil, nos pusimos de acuerdo que teníamos que hacer algo para respaldar a aquellos que tuvieran una necesidad. Así que nos contactamos con nuestras empresas auspiciadoras y recibimos un donativo importante de Nagnoi y de otras organizaciones. Así que hicimos una lista de las necesidades más apremiantes para hacer las compras. Con esto queremos poner nuestro granito de arena y dejar una huella para que las personas no se sientan solas en esta situación”, expresó, por su parte, el estudiante Yazet Sepúlveda Fas, del Departamento de Ingeniería de Computadoras y presidente del capítulo del RUM de la IEEE Computer Society.

Precisamente, para Nagnoi LLC, esta iniciativa representa una oportunidad de aliviar al estudiantado durante este periodo.

“La idea es ayudar a los nuestros. Como mayagüezano quiero integrarme a esfuerzos en nuestra área y de esta forma seguir apoyando a los estudiantes. Agradezco a los jóvenes de IEEE Computer Society, quienes me contactaron para redirigir un donativo que teníamos en agenda para entregarles esta semana. Un lindo acto de desprendimiento así que decidimos destinar fondos adicionales para las compras de manera que ellos pudieran utilizar ese donativo para sus proyectos. Estos jóvenes, en colaboración con Come Colegial y ASEE, montaron esta actividad en solo horas. Los felicito por ser líderes compasivos y eficientes. Nos honra ser parte de esta iniciativa”, indicó David Ruiz, gerente senior de Nagnoi LLC y egresado de la clase de 1985 del Colegio de Administración de Empresas del RUM.

“Nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes gestores de este esfuerzo solidario. Mucha gracias por este acto de empatía. Del mismo modo, agradecemos a David Ruiz, de Nagnoi LLC. por, una vez más, decir presente para respaldar a los colegiales. ¡Enhorabuena!”, dijo, por su parte, el doctor Agustín Rullán Toro, rector del RUM.

Según expresó Lucy Serrano Gastón, consejera de Come Colegial, a partir de la próxima semana recibirán una entrega de alimentos no perecederos del Departamento de Agricultura Federal (USDA). Con esos suministros prepararán compras para los estudiantes que han reportado necesidad en un formulario que emitió el Decanato de Estudiantes del RUM, para saber el estatus de sus alumnos tras el paso de Fiona.

“Han sido años académicos bien arduos. Vinimos arrastrando las secuelas del huracán María, la pandemia, los sismos y muchas vicisitudes, pero, al mismo tiempo, hemos trabajado duro para cumplir nuestra misión de que ningún estudiante se quede sin alimentos. Siempre estamos buscando ayudas para suplir las compras de alimentos y servir almuerzos a los colegiales”, concluyó.