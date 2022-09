Molesta la alcaldesa de Loíza con exclusión del municipio en la declaración de desastre

La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, reaccionó con molesta al conocer que el municipio no fue incluido en la declaración de desastre mayor aprobada ayer por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tras los estragos causados el huracán Fiona en la Isla.

“Desde la 4:00 de la mañana vimos el mapa donde excluyeron a nuestro municipio de Loíza para que nuestros residentes que fueron afectados, puedan recibir la ayuda individual. Fue de mucha frustración, de mucho coraje. Inmediatamente comencé a escribir a Fortaleza, al secretario de seguridad pública que estuvo con nosotros ayer, precisamente en las áreas afectadas, y también al secretario de Estado que también vio esa ruta con nosotros, a Nino, así que he estado recibiendo respuestas”, dijo la alcaldesa.

Para mañana, la primera ejecutiva espera la visita del personal de FEMA para evaluar las comunidades afectadas.

La alcaldesa denunció, además, que la inundación en el municipio no fue provocada por las lluvias que trajo el huracán Fiona, sino porque durante la emergencia se abrieron las compuertas del embalse de Carraízo.

“Es que mi inundación no tiene que ver con lluvia, todavía no puedo hacer el censo de los daños para enviárselo porque abrieron Carraízo y me llenaron a Loíza de agua. Así que la lluvia mía no cayó del cielo, la lluvia mía vino de Carraízo y me inundó cuatro comunidades que al día de hoy puedo entrar con camiones del ejército para poder entrar porque no pueden vehículos oficiales entrar. El agua de Loíza vino desde Carraízo”, apuntó.