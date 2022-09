Imprescindible interconectar todo el sistema para acelerar el proceso de energización, dice LUMA

Si el proceso de lograr conexiones entre plantas generatrices realizado ayer por el equipo de LUMA Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) funciona sin inconvenientes, durante la noche y madrugada de hoy, jueves, se aumentará la capacidad de energía en el sistema de transmisión y distribución, situación que permitiría continuar energizando una mayor cantidad de clientes, así lo aseguró hoy Josué Colón, director ejecutivo de la AEE durante conferencia de prensa.

Colón señaló que actualmente hay unidades en San Juan, Palo Seco y en áreas que utilizan unidades tipo Black Star, disponibles para llevar generación.

“Hay cinco unidades con dos turbinas de combustión trabajando, en el área de Ceiba está Daguao en servicio, y las unidades de Cambalache y todas las unidades de Mayagüez. También entró en servicio finca solar San Fermín con 2 megavatios, ese es el escenario que tenemos hasta ahora”, señaló el director ejecutivo de la corporación pública.

“Anoche logramos interconectar la red de transmisión de 115,000 y 230,000 megavatios con todas sus plantas. San Juan, Palo Seco, Cambalache, Mayagüez, Costa Sur, Ecoeléctrica, Aguirre y AES. La red de 230,000 megavatios que conecta todas las centrales ya esta arriba, se terminó la última conexión ayer como a las 10:00 p.m. con Ecoeléctrica”, añadió.

Colón enfatizó en que tanto Ecoeléctrica como la planta de AES comenzaron el proceso de normalización y pruebas de equipos con miras a arrancar unidades en ambas plantas durante el día de hoy.

“Esta mañana conversé con ambos gerentes de esas dos plantas y el proceso sigue normal, no han habido problemas. Las expectativas son que hoy, en algún momento de la noche, haya una unidad de Ecoeléctrica y otra de AES en servicio. Si eso ocurre estaríamos inyectando al sistema eléctrico cerca de 400 megavatios esta noche”, dijo.

El director ejecutivo de la AEE explicó que igualmente se conectaron Costa Sur y Aguirre a la línea de 230,000 megavatios, pero que para echar a andar esas unidades se requiere que la línea de 115,000 megavatios también se conecte a las centrales.

“Ya se terminó ese proceso. LUMA lo terminó tanto en Aguirre como en Costa Sur y comenzaron los procesos de energización y normalización de equipos en ambas centrales con miras a sincronizar la unidad seis de Costa Sur en algún momento en la noche de hoy y unidades en el ciclo combinado que también están normalizando equipo para entrar”, dijo.

Por su parte, Daniel Hernández, subdirector de proyectos de energía renovable para LUMA indicó que es imprescindible tener todo el sistema interconectado entre las plantas principales para lograr acelerar el proceso de energización.

“Eso lo logramos ayer. Quiere decir que toda la generación que actualmente estamos utilizando para conectar a los clientes, viene de Mayagüez, Cambalache, Palo Seco y San Juan, con una unidad también en el este, en Daguao. Esa es la generación que tenemos hasta hora”, señaló Hernández quien aseguró que al momento, LUMA tiene unos 475,000 clientes conectados con esta generación.

“Ahora nos toca trabajar con el equipo de la AEE, con Ecoeléctrica y AES para esta noche poder normalizar esa generación que falta y poder inyectar cerca de 400 megavatios adicionales que nos van a ayudar grandemente a energizar las cargas criticas que tenemos sin conectar”, añadió.

El ingeniero portavoz de LUMA explicó que ya se completaron evaluaciones a las subestaciones y se identificaron 129 que se encuentran disponibles para ser energizadas alrededor de toda la isla. Cada una de estas, dijo, tiene algún tipo de carga critica a la que se le debe dar prioridad.

El siguiente paso para la empresa, explicó, es comenzar a energizar las líneas de transmisión para las subestaciones una vez las plantas de Ecoeléctrica y AES entren en operaciones.

Hernández recordó que existen dos tipos de fallas, las físicas, que son identificadas a través de inspecciones oculares, y las eléctricas, cuya única forma de ser detectada es una vez el sistema entra en función.

“Eso no quiere decir que cuando vayamos a energizar una subestación esta no presente algún problema porque las fallas eléctricas no se ven, se perciben en el momento en que se energizan”, dijo.

El ingeniero aclaró que durante ese proceso habrá momentos en que se tendrán líneas de transmisión disponibles pero no así la generación y viceversa.