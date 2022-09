FEMA ante el manejo de múltiples desastres a la vez

Como sal en una herida, el paso por el archipiélago del huracán Fiona logró exacerbar el trauma que los residentes de Puerto Rico sufrieron por la devastadora temporada de huracanes 2017 en momentos en que apenas comienzan los trabajos de reconstrucción con fondos federales de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés) a cinco años de la catástrofe.

¿Cómo se maneja una nueva catástrofe sobre los desastres previos por parte de las autoridades estatales y federales?

Luego de que ayer se emitera la declaración de desastre mayor por el presidente Joe Biden, el proceso oficial de FEMA ahora comienza, tanto para la respuesta de emergencia como en la evaluación de infraestructura para asignaciones de fondos a proyectos de mejoras permanentes.

Según explicó a Metro Manuel Laboy, director ejecutivo de la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), el proceso que comenzará con este reciente desastre será el estándar de la agencia federal para lidiar con emergencias.

“(Pedimos) las categorías de emergencia A, que es la de remoción de escombros, y la B, que son todas las medidas de emergencia, como reparaciones temporeras. Además, las medidas de obras permanentes y también del programa de asistencia individual en todas sus modalidades”, explicó.

No obstante, Laboy reconoció que la petición para los proyectos de obra permanente por los estragos del huracán Fiona en Puerto Rico están atados a una advertencia de que los mismos pueden ser preaprobados siempre y cuando las evaluaciones preliminares de daños sean sometidas a la agencia.

“Todo lo de emergencia se debería aprobar inmediatamente porque ahí está la asistencia individual y eso es importante porque son los fondos que ayudan de inmediato a las familias en necesidad”, explicó.

Laboy insistió en que las categorías A y B de FEMA son igualmente importantes, ya que también impactan agencias gubernamentales y municipios.

“Ya estamos orientando a los municipios y a las agencias sobre la documentación que hace falta para que entonces se puedan formular los proyectos con FEMA de manera rápida”, dijo.

Laboy indicó que, aunque la petición de ayuda para proyectos de reconstrucción permanente por el huracán Fiona a FEMA incluye a los 78 municipios, es la evaluación de los daños que la agencia haga lo que determinará elegibilidad.

Preocupación genuina

Justo cuando 2,200 proyectos están en plena construcción y 5,600 adicionales en reconstrucción para mejoras permanentes por el desastre huracán María, el paso del huracán Fiona muy probablemente exacerbará el problema de falta de mano de obra diestra y de empresas contratistas de construcción que ya comienza a ser problemático.

“La preocupación es genuina. De momento ya arrancamos los proyectos de construcción permanente en el desastre más grande y entonces ahora se suman las reconstrucciones temporeras por Fiona y reconstrucciones de emergencia para luego entrar en las permanentes. Así que eso va a representar un reto en términos de mano de obra y disponibilidad de contratistas”, admitió Laboy.

“Voy a estar tocando base con la Asociación de Constructores y la Asociación de Contratistas Generales para entender un poco mejor el panorama de la capacidad que tenemos”, explicó el titular de COR3.

Laboy aseguró además que antes del paso del huracán Fiona por Puerto Rico, COR3 ya había presentado a FEMA la preocupación sobre tres aspectos fundamentales que podrían entorpecer la reconstrucción, el aumento en los costos de materiales y su disponibilidad, el acceso a mano de obra diestra y la de contratistas.

Laboy no descartó la importación de fuerza laboral extranjera. Asimismo, el titular de COR3 indicó que esta pudiera ser una coyuntura para que puertorriqueños que abandonaron la isla puedan regresar.

Compromiso de FEMA

La administradora de FEMA, Deanne Criswell, visitó Puerto Rico en el marco del nuevo desastre y aseguró que están comprometidos con la recuperación de forma resiliente. La funcionaria mencionó por ejemplo que el puente en Utuado que se llevó el río era una estructura temporera, por lo que un puente permanente está en diseño como parte de la respuesta a María, lo que significa que en esta ocasión en lugar de recurrir a una solución temporera acelerarán el proceso para el puente permanente.

De hecho, el gobernador, Pedro Pierluisi, quien la acompañaba, estimó que en 18 meses deben comenzar a verse los proyectos permanentes completados, al trabajar de forma paralela el manejo de los desastres.

Ya asiste la emergencia

El coordinador de FEMA para Puerto Rico y el Caribe, Orlando Olivera, aseguró que FEMA ya asiste en la emergencia con la apertura de centros de recuperación de desastre.

El funcionario federal aseguró que existen entre 500 y 600 empleados de FEMA asistiendo en la emergencia y no descartó aumentar esa cantidad de ser necesario. “Tenemos grupos que están en la calle para asistir a aquellas personas que no pueden llegar a los centros de recuperación de desastre para que ese proceso sea uno más llevadero”, explicó el funcionario federal.

Olivera sugirió a los damnificados por el huracán Fiona a que comiencen a someter sus reclamaciones a sus aseguradoras para documentar daños y pérdidas y hacer que el proceso de reembolso con FEMA sea más rápido.

“Si tienen seguro de inundación, pues el seguro de inundación va primero. Eso pasó con María, con la titularidad, y eso es algo que también debemos guardar. No se deben de limitar a no solicitar ayuda si no tienen título de propiedad. Es importante que canalicemos la ayuda”, indicó Oliveras.

“Hay otros fondos federales como los de la Administración de Pequeños Negocios (SBA, en inglés) y otras entidades que pueden ayudar a las personas”, añadió.

J. Miguel Santiago colaboró con esta historia