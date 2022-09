Exigen a LUMA atender los ‘bolsillos’ sin luz con urgencia

El portavoz del Partido Nuevo Progresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, junto al representante por el Distrito #4 de San Juan, Víctor Parés, solicitaron este jueves a LUMA Energy que les brinde prioridad a los llamados ‘bolsillos’.

“Los famosos bolsillos, esos sectores en áreas con una o decenas de familias que por alguna razón particular no reciben el servicio cuando energizan una zona, deben tener prioridad también. No se puede dejar para lo último porque es inconcebible que no se asigne el personal desde ahora para trabajar con estas áreas. En muchos casos son un árbol tocando línea o un machete (interruptor) que no subió. Nos unimos al pedido del compañero Víctor Parés para que la gerencia de LUMA destine todos los recursos para corregir esta situación”, indicó Méndez.

El pasado domingo, el huracán Fiona, con vientos sostenidos de 80 millas por hora, azotó a Puerto Rico dejando sobre 30 pulgadas de lluvia en algunos sectores y severos daños en infraestructura. El sistema eléctrico salió de línea completamente en horas de la tarde de ese día.

“Exigimos al personal de LUMA que no deje para el final los bolsillos y que asignen, de manera expedita, el personal requerido para poder energizar estas áreas porque en ellas residen muchos adultos mayores, algunos utilizando máquinas para sus condiciones médicas, al igual que el almacenamiento de medicinas, y se puede convertir en un asunto de salud pública. Esta atención tiene que darse ya”, sentenció Parés.

El legislador dio como ejemplo lo sucedido ayer, miércoles, en el condominio La Arboleda en San Juan, donde personal del Municipio tuvo que bajar a un adulto mayor con condición recurrente de su apartamento en el piso 25 (27 pisos en total) debido a la falta de electricidad mientras áreas cercanas se encontraban energizadas.

Una situación similar ocurrió en el complejo de condominio Sky Towers, localizado en el área de Los Paseos.

Desde el año pasado, LUMA Energy administra la distribución y transmisión de energía eléctrica en Puerto Rico.