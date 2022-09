El pueblo de Toa Baja reclama ayuda tras desastrosos efectos del huracán Fiona en la comunidad

El huracán Fiona azotó a Puerto Rico hace días, y a pesar de que el pueblo de Toa Baja fue uno de los más afectados por las inundaciones, la comunidad continúa esperanzada.

En la calle Timoteo Salas en el pueblo de Toa Baja María Pedroza, aunque no reside en el área, estuvo limpiando la casa de sus padres quienes lo perdieron todo a causa de las graves inundaciones. Su padre esta encamado y su madre tiene Alzheimer. María indicó que la única ayuda que ha recibido ha sido de parte de la comunidad.

“No hemos recibido ninguna ayuda (del gobierno), más bien comunitaria de gente que ha pasado por aquí, nos han dado comida, los mismos vecinos que nos han ayudado. El municipio solo me dio un paquete de ‘pampers’ para mi papá, pasó la Cruz Roja, pero dicen que tengo que llenar una documentación. Esperemos que nos ayuden, pero gracias a Dios estamos a salvo y la salud es lo primero”, dijo María.

Unas casas después viven el líder comunitario Julio Otero y su esposa Maribel Cruz quien aseguró que emocionalmente ha sido difícil, pues el primer piso de su casa se inundó por completo.

“Para mi lo más que nos afectó fue el río (La Plata, que está detrás de la comunidad). El golpe de agua con fango fue distinto (al que ocurrió durante el huracán María), pero no deja de doler. No porque María haya sido más fuerte duele menos, esto duele igual, uno perder sus cositas y ver su casa así llena de lodo es triste. Pero salimos adelante en el nombre del Señor, estamos vivos”, mencionó Maribel.

Julio Otero, quien también es maestro de Educación Especial en la Escuela Luis M. Santiago, la escuela de la comunidad, dijo que su pérdida fue doble ya que su salón quedó destrozado.

“Esperamos poco a poco recuperarnos y que las ayudas que siempre dicen en las noticias que van a enviar, las envíen y que no se queden en palabras, sino que les llegue a las personas, a las más que lo necesiten”, exhortó Julio.

Luz Ramos, la directora de la escuela Luis M Santiago, sostuvo que el primer nivel del plantel escolar quedó completamente inundado. A la escuela entraron de 3 a 4 pies de agua. Los maestros perdieron libros, pupitres, y materiales escolares que se encontraban en sus salones de clase.

Ramos estimó que la escuela debería estar lista para recibir a los estudiantes en una semana, aunque dijo que la ayuda que ha tenido no es suficiente. Tiene seis empleados de la compañía privada Mangual y 10 personas de otras regiones educativas que llegaron a ayudar. A media mañana la directora había tenido contacto con un representante del alcalde y la directora de la Oficina Regional Educativa de Bayamón, Yanira Raíces.

“Mi preocupación es el lodo que hay en la escuela ya que necesitamos maquinaria para sacarlo, pero me indicaron que como tienen muchos perjudicados en el municipio que primero iban a trabajar en las residencias y luego en las escuelas”, señaló Ramos.

Según las redes sociales del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, este visitó la escuela en la tarde junto al alcalde de Toa Baja, “Betito” Márquez.

En Toaville, en el Barrio Ingenio, Nydia Rosado, de 85 años y quien vive sola en su hogar, fue una de las afectadas y tiene que empezar de cero por segunda vez. Entre chistes y risas, Nydia dijo que lo que la mantiene con un espíritu positivo es la ayuda comunitaria que ha recibido en su hogar.

“Yo vivo aquí sola en parte, pero vivo acompañada del espíritu santo que ese sí que no me deja. Aunque vengan pruebas y tribulaciones tengo que estar contenta porque lo tengo a él”, añadió Nydia quien por primera vez pasó un huracán en su casa.

Dijo también que agradece toda la ayuda que llegue a ella y a su comunidad, y exhorta a los ciudadanos a que se mantengan positivos a pesar de la adversidad.

Genesis Tayche fue voluntaria en la casa de Nydia junto a otros jóvenes que se unieron a través de las redes sociales para ayudar en Toa Baja. Genesis aseguró que el comentario que hizo el gobernador, Pedro Pierluisi, de que no hacia falta ayuda comunitaria fue insensible para los afectados y para los que deciden ayudar.

“El comentario viene del privilegio, viene desde arriba, son personas que no saben porque no están en contacto con las comunidades, que no salen del área metro y que es un problema grandísimo. No todo es San Juan y Carolina, hay comunidades como esta que la gente no conoce y que hacen mucha falta…Esto fue un desastre político, no ambiental. El pueblo salva al pueblo y por eso estamos aquí hoy”, indicó.