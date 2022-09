Denuncian que “no hay sentido de urgencia para recuperación” tras paso de Fiona

El presidente del Partido Popular Democrático en Toa Baja, Pedro Irene Maymi, exigió hoy, jueves, al gobierno central, al gobierno municipal, a LUMA Energy y a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados a que asuman su responsabilidad para que el pueblo de Toa Baja comience un proceso de recuperación ordenado tras el paso del huracán Fiona por la isla.

“Es hora de que LUMA Energy asuma su responsabilidad y llegue con las brigadas a Toa Baja a levantar lo que falta de nuestro sistema de energía eléctrica. Ciertamente, LUMA Energy sabe muy bien cuales son las áreas que todavía están afectadas, pues la hemos mantenido al tanto de algunas querellas de nuestros residentes”, indicó.

De igual forma, el líder sindical, quien presidió por una década la Unión de Acueductos y Alcantarillados le hizo el llamado a la AAA a tomar acción ya que todavía hay residentes sin el servicio.

“Ahora también le corresponde a la AAA darnos agua. Pues, todavía, varios días después, hay sectores, lugares y comunidades que no tienen agua, porque no cuentan con la generación de energía eléctrica. El reclamo que le estamos haciendo es que tienen que asumir también su responsabilidad y llevar generadores eléctricos a las bombas para que puedan energizarse y darles agua a las comunidades”, subrayó el también asesor de la Cámara de Representantes, quien además acusó al gobierno central de enajenarse de los problemas del pueblo y al gobierno municipal de Toa Baja de no fiscalizar la falta de acción del ejecutivo y las agencias pertinentes.