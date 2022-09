Charlie Delgado Altieri urge creación de ‘task force’ con exempleados de AEE

El excandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD) Charlie Delgado Altieri solicitó este jueves al gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, la creación de un ‘task force’ con empleados y exempleados de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

En expresiones escritas, Delgado Altieri señaló que los trabajadores de la AEE que se encuentran en diversas agencias gubernamentales y los jubilados de la corporación son necesarios para la restauración del servicio eléctrico.

“La situación del servicio eléctrico en estos momentos requiere acciones urgentes tomando como prioridad a nuestra ciudadanía y no la protección del contrato con LUMA Energy. La experiencia, destreza y conocimiento de los trabajadores la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) que se encuentran en diversas agencias gubernamentales y jubilados de esa Corporación es necesaria en estos momentos de emergencia”, expresó Delgado Altieri.

Delgado Altieri urgió al gobernador crear un ‘task force’ integrado por los empleados de AEE y los jubilados para agilizar la restauración del servicio eléctrico. Además, señaló que el gobernador no debe permitir que la compañía LUMA Energy continúe trayendo recursos del exterior.

“Los sueldos de estos empleados no se comparan con los contratos de los trabajadores extranjeros que han traído y que desconocen nuestro sistema. Los alcaldes reciben la presión directa del pueblo desesperado y no se les permite que los Municipios contraten compañías privadas para restablecer el servicio en sus zonas. Entonces, debe ser el Gobernador quien ordene de inmediato la creación de un equipo de trabajo o task force, integrado por los empleados de AEE y los jubilados que se integren al proceso de restauración y no debe permitir que LUMA continúe trayendo recursos del exterior”, continuó.

“LUMA y la AEE han entrado en un dime y direte tratando de atribuirse culpas mutuamente por la lentitud en la restauración del servicio. Entre LUMA y Josué Colón, yo le creo a Josué Colón. No hay tiempo para esperar. Cada día que pasa, la falta del servicio eléctrico comenzará a costar vidas, como sucedió los días subsiguientes al Huracán María. No se puede repetir la historia; nuestros pacientes encamados, pacientes renales, ancianos y personas con impedimentos físicos necesitan sus equipos eléctricos y duele saber que quienes pueden agilizar el proceso de restauración; están en labores ajenas a su experiencia y aún más en tiempos apremiantes. Pedro Pierluisi, no pierda tiempo, ni busque excusas que solo sirven para indignar aún más a un pueblo golpeado por la indiferencia de su Gobierno”, concluye excandidato a la gobernación por el PPD.