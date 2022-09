Representante pide orden ejecutiva para que se puedan usar generadores en apartamentos

El representante y portavoz del Partido Popular Democrático en la Cámara, Ángel Matos García, le solicitó al Gobierno que activen una orden ejecutiva para que apartamentos puedan utilizar generadores de electricidad.

Matos García, recordó que tras el paso del huracán María en el 2017, una Orden Ejecutiva (Orden Ejecutiva OE-2017-047) del entonces gobernador, dio paso a que residentes de apartamentos pudieran utilizar generadores de electricidad con el aval de la Junta de Calidad Ambiental.

“Son miles las personas que viven en condominios y walk up que no tienen energía eléctrica y no se les permite poner generadores en su apartamento y al día de hoy se desconoce cuándo tendrán luz. Aunque el personal de LUMA Energy originalmente dijo que el servicio se restablecería en unos días, ayer dieron un reversazo a sus declaraciones. Ante el reversazo de en sus proyecciones de cuando energizarán al país, es importante reactivar esta orden que permite a quienes viven en apartamentos con balcón y ventilación, instalar un generador para mantener sus artículos de neveras frescos y equipo esencial”, explicó Matos García.

Según Matos García, para el huracán María en el 2017, se estableció la Orden Ejecutiva 2017-047 que permitió que residentes de apartamentos pudieran utilizar generadores de electricidad con el aval de la Junta de Calidad Ambiental.

“Ante el fracaso de LUMA Energy, hay que darle las herramientas al país, ya que no hay certeza de cuando regresará la energía”, sostuvo el representante.