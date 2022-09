Reclaman “inmediatamente” a la AAA que provea oasis para residentes de Arecibo y Hatillo

El representante José “Memo” González pidió la mañana de hoy, miércoles, a la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Doriel Pagán, que provea, inmediatamente, servicio de agua potable a los residentes del municipio de Arecibo, así como al de Hatillo, que llevan sin el preciado líquido desde el azote del huracán Fiona el pasado domingo.

De igual forma, el legislador por el Distrito 14 de Arecibo y Hatillo, solicitó a la AAA que establezca una red de oasis temporeros en lo que se restablece el servicio de agua regular.

“Desde el domingo nuestra gente se encuentra sin servicio de agua potable en Arecibo. Es inaceptable pues han pasado ya sobre tres días después de Fiona y todavía no ha sucedido nada con el agua. Nuestras comunidades no tienen el preciado líquido. No es justo que se prenda el sistema de bombeo del Superacueducto que aprobamos, pero no se puede hacer lo mismo con las estaciones de bombeo en Arecibo, así como con los pozos. Eso se tiene que acabar, necesitamos acción”, dijo el Representante.

“Reclamamos, además, que se establezca, de forma inmediata, una red de oasis a través de todo el municipio y sus comunidades. Que existe una rotación de camiones cisterna de agua potable constante para suplir las necesidades de nuestra población. Esto no puede esperar”, añadió el legislador.