Presidenta de la AAA dice Fiona no puede compararse con María ante quejas de falta de servicio

La presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, Doriel Pagán Crespo contestó la inquietud de miles de abonados sobre porqué en este momento no tienen servicio, a diferencia del 2017 con el paso del huracán María.

“Para (el huracán) María a siete días teníamos un 40 por ciento de servicio. Nosotros no tardamos un tiempo razonable para aquella emergencia. Hoy estamos diciendo, a prácticamente 4 días (del paso del huracán Fiona) que tenemos un 58 por ciento. Cada evento atmosférico no se compara. Pero hemos visto, que el (meteorólogo) ha utilizado el término de que ha sido un evento catastrófico y que el nivel de lluvia, en el caso del huracán María fue más localizado y en este caso ha sido generalizado. Hemos estado con la alcaldesa de Salinas (Karilin Bonilla) y ella misma nos decía que para el huracán María esto no pasó aquí. Y así ha estado pasando en muchos lugares de Puerto Rico. Por eso hemos tenido el impacto que hemos recibido y eso se traduce en nuestro servicio y en nuestras plantas de filtración”, dijo Pagán Crespo en conferencia de prensa.

Pagán Crespo mencionó que a pesar de que la Planta Sergio Cuevas está operando al 100 por ciento, hay sectores que todavía no reciben el servicio por varias razones.

“Hemos notado y es normal que cuando nos clientes han estado un periodo de tiempo sin servicio, el consumo al principio es prácticamente el doble, porque se están llenando cisternas y el proceso de recuperación inicial es más lento.

En el caso de los clientes que se suplen del Embalse La Plata está operando a capacidad y poco a poco le llegara el servicio a sus abonados. En Guaynabo, la represa de Aguas Buenas funciona por gravedad y la de Santa Rosa está operando con generador, por lo que no opera a capacidad.

“Pero el hecho de que las plantas estén operando al 100 por ciento no significa que el 100 por ciento tenga servicio todavía”, expresó la funcionaria.

Al momento hay 740 mil clientes con servicio.