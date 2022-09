LUMA Energy asegura que expectativa del gobernador no necesariamente se va a cumplir

Luego de que el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia expresara en conferencia de prensa que su expectativa era que la gran mayoría de los clientes tengan servicio de energía eléctrica en noche del miércoles, los portavoces de LUMA Energy establecieron en comunicación escrita que lo que espera el gobernador no necesariamente ocurrirá.

“Para aclarar, aunque algunas zonas en Puerto Rico podrían tener servicio antes, si las condiciones lo permiten, restablecer el servicio de las zonas que se han visto más afectadas tomará más tiempo, dada la severidad y el grado de los daños provocados por el huracán Fiona. A medida que completemos las evaluaciones de daños en todo el sistema eléctrico, podremos brindar tiempos de restablecimiento detallados para diferentes zonas en Puerto Rico.

Queremos que quede muy claro que los esfuerzos para restaurar y reenergizar continúan y se están viendo afectados por inundaciones severas, carreteras intransitables, árboles caídos, equipos deteriorados y líneas caídas”, escribieron los portavoces del consorcio.

En conferencia de prensa el martes, Pierluisi Urrutia expresó que “mi expectativa es que entre hoy y mañana más tardar para fin del día de mañana ya gran parte gran parte de nuestra población va a tener el servicio eléctrico. Qué porcentaje específico, no lo voy a decir, porque esa es la evaluación que se está dando y se está llevando a cabo. Hay que esperar que tome más tiempo en el área sur, que a mí me consta que hay mayor daño el sistema eléctrico en esa área, van a ver que no se van a poder energizar tan rápido.