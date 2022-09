Iraníes sufren cortes de internet en medio de protestas

En esta foto del 21 de septiembre del 2022, tomada por una persona no empleada por la Associated Press y obtenida por la AP fuera de Irán, manifestantes corean lemas contra el gobierno en una protesta por la muerte de una joven que fue detenida por la po AP (AP)

DUBÁI (AP) — Los iraníes experimentaron el miércoles un corte casi total del acceso a internet en medio protestas multitudinarias contra el gobierno, incluyendo la pérdida de acceso a Instagram y WhatsApp, dos de las últimas plataformas occidentales de redes sociales disponibles en el país.

Un funcionario del gobierno había dicho previamente que podrían tomarse tales medidas por razones de seguridad. La pérdida de conectividad dificultará más para las personas organizar protestas y compartir información sobre la represión de las autoridades.

Irán ha registrado manifestaciones en todo el país a raíz de la muerte de Mahsa Amini, una mujer de 22 años detenida por presuntamente llevar demasiado suelto el pañuelo islámico. Los manifestantes se han enfrentado con la policía y llamado a la caída de la República Islámica, mientras el presidente del país Ebrahim Raisi asiste a la Asamblea General de la ONU.

El grupo de derechos humanos Amnistía Internacional dijo que las fuerzas de seguridad en Irán han usado garrotes, perdigones, gas lacrimógeno y cañones de agua para reprimir las protestas. Reportó ocho muertes vinculadas con los incidentes, incluyendo cuatro decesos a manos de las fuerzas de seguridad. Dijo que centenares más han resultado heridos.

Los funcionarios iraníes han reportado tres muertes, de las que culparon a grupos armados que no nombraron.

Testigos en Irán, que hablaron a condición de preservar el anonimato por temor a represalias, le dijeron a The Associated Press el miércoles por la noche que no podían acceder a internet usando sus celulares.

“Estamos viendo un bloqueo del servicio de internet en Irán en las últimas dos horas, incluyendo datos móviles”, dijo el miércoles Doug Madory, director de análisis de internet en Kentik Inc., una compañía de inteligencia de redes.

“Esto es muy probablemente una acción de gobierno dada la situación actual en el país”, señaló. “Puedo confirmar un colapso casi total de la conectividad a internet para proveedores celulares en Irán”.