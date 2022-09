Alcalde de San Germán exige pronta acción a LUMA y a la AAA

Con el 100 por ciento de las carreteras estatales parcialmente ya despejadas, el alcalde de la Ciudad de San Germán, Virgilio Olivera Olivera, le exigió -hoy- una pronta acción a los directivos de LUMA Energy y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

“Ya nosotros, gracias a Dios, abrimos parcialmente ayer el 100 por ciento de las carreteras estatales y hoy nos estamos concentrando en despejar parcialmente gran parte de los caminos municipales que nos restan por atender, que confiamos, en Dios, que podamos finalizar en las próximas horas”, informó.

“Hemos contratado también equipo pesado para ayudarnos a agilizar las tareas de remoción y limpieza a lo largo y ancho de la municipalidad, ya que es nuestra responsabilidad más importante en estos precisos momentos”, agregó de inmediato.

“De otra parte, ahora mismo, estamos trabajando con la situación del servicio de energía eléctrica. Porque, la realidad es que aún no tenemos luz en ninguna de las áreas de la municipalidad. Precisamente, con esto en mente, nosotros hemos tenido ya una serie de reuniones con los gerenciales de LUMA Energy, a quienes les hemos exigido que trabajen de forma rápida y levanten, asimismo, la gran cantidad de postes y cables que se encuentran en el piso”, hizo hincapié.

“Es hora de que LUMA Energy asuma su responsabilidad y llegue con las brigadas, a San Germán, a levantar nuestro sistema de energía eléctrica. Ciertamente, LUMA Energy sabe muy bien cuales son las áreas afectadas, pues la hemos mantenido al tanto, a diario, de todas las querellas de nuestros residentes”, indicó.

“Ellos dicen que esperan, hoy, verificar y terminar con cualquier ajuste. Una vez esto ocurra, lo primero que se va a energizar son los hospitales de San Germán: Hospital Metropolitano y Hospital La Concepción. Luego de esto, van a comenzar a energizarse entonces otras áreas aledañas a los hospitales”, puntualizó.

“Nosotros estamos haciendo responsablemente nuestro trabajo, el que nos corresponde y mucho más”, puntualizó.

Olivera Olivera le reclamó, del mismo modo, a la AAA.

“Ahora también le corresponde a la AAA darnos agua. Pues, todavía, varios días después, hay sectores, lugares y comunidades que no tienen agua, porque no cuentan con la generación de energía eléctrica. El reclamo que le estamos haciendo es que tiene que asumir también su responsabilidad y llevar generadores eléctricos a las bombas para que puedan energizarlas y darles agua a las comunidades”, subrayó quien informó que “hoy mismo, estamos instalando una serie de oasis en las distintas comunidades (Capriles, Poblado Rosario, Cotuí y La Tuna, entre otras áreas). Porque, para nosotros es inaceptable que, a tres días del paso de Fiona, no tengamos agua”.

Entretanto, el Primer Ejecutivo Municipal adelantó que tan pronto como mañana “estaremos convirtiendo el Coliseo Arquelio Torres Ramírez en un gigantesco centro de acopio. De hecho, lo que más se necesita son cajas de agua y comida de todo tipo”.

“Este viernes, vamos a comenzar a entregar comida caliente, con el Departamento de la Familia (DF) y la empresa Goya, en Cotuí y La Tuna, entre otros sectores que no han tenido nada de agua. Realmente, nosotros estamos sumamente comprometidos con San Germán, por lo que estamos dando la milla extra y trabajando más de 15 horas diarias”, terminó manifestando quien informó que ya “nosotros estamos comenzando con el recogido de escombros y material vegetativo y ya tenemos brigadas en los 19 barrios, haciendo los reportes de las pérdidas de nuestros residentes e inspeccionando carreteras, puentes e infraestructura pública”.

“Agradecemos, desde lo más profundo de nuestro corazón, a las decenas de voluntarios que se han lanzado a las calles para darnos la mano en esta emergencia nacional, así como también a todo nuestro equipo de trabajo a nivel municipal que, de igual forma, ha dado la milla extra”, resaltó.