Alcalde de Fajardo entrega bolsas de hielo en comunidades sin luz

El alcalde del Municipio de Fajardo, José Aníbal Meléndez Méndez, hizo entrega de bolsas de hielo en distintas comunidades del pueblo que carecían del servicio de energía eléctrica como consecuencia del paso del huracán Fiona.

Todos los sectores del pueblo estuvieron sin electricidad.

“Ante la falta de energía eléctrica sabemos que el hielo hace falta y por eso estamos llegando a las comunidades a suplir esta necesidad”, manifestó el alcalde.

Meléndez Méndez, resaltó que estaban realizando ese movimiento de entrega de hielo ya que reconoció que el pueblo no sufrió situaciones serias a consecuencia de Fiona.

“Podemos tomar esta iniciativa, gracias a Dios, porque en estos momentos no tenemos ninguna situación emergencia en el pueblo, no tenemos inundaciones, ni ninguna otra situación que tengamos que atender, por eso vinimos a suplir de hielo a los residentes que no tienen generadores y no tienen forma inmediata de enfriar alimentos”, dijo el alcalde.

El grupo entregó unas 4,000 bolsas de hielo en las comunidades del campo. El alcalde aseguró que continuará monitoreando el restablecimiento del sistema eléctrico en las comunidades y aseguró que, de ser necesario, continuaran llevando hielo a los sectores que así lo necesiten.