Alcalde de Arecibo realiza descarga contra representante al cual se negó a saludar

Luego de que el pasado lunes un encuentro entre el alcalde de Arecibo, Carlos “Tito” Ramírez le negara un saludo al representante José “Memo” González ambos explicaron sus diferencias.

Primeramente, el representante aseguró que no tiene problemas con el alcalde de Arecibo y que está dispuesto a trabajar junto a este a pesar de que el alcalde tenga “animosidad” con este.

“No me esperaba eso, pero tenemos que seguir trabajando, yo no he tenido ninguna diferencia, no te puedo decir que he tenido alguna diferencia porque nunca he tenido ni un sí ni un no, con él, al contrario siempre he recibido improperios de parte de todo su equipo de trabajo, hubo una situación en un puente en una ocasión también. yo lo que he hecho es trabajar en unión con todos los funcionarios públicos”, expresó el representante en el programa Lo Sé Todo.

El representante aseguró que no tienen animosidad con nadie y aseguró que está dispuesto a trabajar junto al alcalde.

Por su parte, el alcalde de Arecibo acusó al representante de “vivir” de la política e indicó que le negó el saludo a González ya que según este le faltó el respeto en el pasado.

“Ese señor me ha hecho tanto a mi y yo creo que yo saludar a ese señor sería faltarme el respeto a mi, ese señor ha hecho y ha dicho barbaridades de este servidor y yo no soy un político tradicional que se insultan y luego vienen y se abrazan hipócritamente y yo no soy esa persona. Yo no vivo de la política, este tipo de persona sí vive de la política y son vividores de la política y todo lo que hacen, todos los movimientos que hacen es políticamente”, indicó el alcalde en el programa de televisión de Wapa TV.

El representante “Memo” González fue quien radicó una denuncia contra el alcalde de Arecibo que culminó en la designación de un Fiscal Especial Independiente (FEI) por la contratación de la exsenadora Maritere González.

El Pandel sobre el Fiscal Especial Independiente (PFEI) determinó designar un fiscal especial al alcalde de Arecibo, Carlos Ramírez Irizarry, tras un análisis remitido por el Departamento de Justicia sobre contrataciones de personas convictas en el municipio, entre quienes se encuentra la exsenadora del Partido Popular Democrático (PPD), Maritere González.

Los miembros del Panel acogieron la recomendación de Domingo Emanuelli Hernández, secretario de Justicia, por entender que las actuaciones del alcalde podrían ser constitutivas de delito.