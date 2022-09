Tres muertes adicionales por COVID-19 en Puerto Rico

El Departamento de Salud informó para hoy otras tres muertes por COVID-19 en Puerto Rico, lo que elevó la cifra de decesos durante la pandemia a 5,077. Mientras que la tasa de positividad en el archipiélago bajó a 16.37%. con una incidencia de 37.82.

En los últimos 30 días han fallecido 29 personas que no estaban vacunadas, 106 vacunadas, pero sin refuerzos y 15 personas vacunadas con sus refuerzos.

El Departamento de Salud ahora considera a las personas sin el refuerzo como personas sin vacunas al día. La agencia mantiene una campaña activa para el refuerzo. De hecho, ya se está vacunando en Puerto Rico con las bivalentes que son refuerzos que cubren la variante ómicron, entre otras. En Puerto Rico, 1,842,846 tienen dos vacunas lo que se considera persona sin el refuerzo, pero el número se reduce a 1,043,090 cuando se mira el grupo de personas con el refuerzo que ahora se considera personas con vacunas al día. Hay 307,758 personas no vacunadas. Ya no hay medidas con restricciones para las personas no vacunadas.

El nivel de transmisión se redujo en el archipiélago. Ya no están todos los municipios en color rojo. Municipios como Vieques, Camuy, Hatillo, Dorado, Loíza, Río Grande, Luqillo, Ceiba, Naguabo, San Lorenzo, Patillas, Coamo, Villalba, Orocovis, Ciales, Jayuya, Peñuelas, Guayanilla, Guánica, Lajas, Maricao y Las Marías están en niveles controlados de transmisión comunitaria. Este informe se actualiza al mediodía.

El promedio de casos diarios confirmados positivos en Puerto Rico es de 25.

El número de personas hospitalizadas se ubica en 223, incluyendo 14 casos pediátricos. Hay 37 pacientes adultos en intensivo, además hay de un caso pediátrico en unidad de cuidado intensivo. Hay 19 adultos y un menor conectados a respirador.

El Departamento de Salud también ha exhortado a las personas a orientarse sobre los tratamientos antivirales y monoclonal disponibles para prevenir hospitalizaciones y severidad de la condición. Para orientación puede llamar al teléfono 787-522-3985.