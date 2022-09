Solo el 20% de los clientes de LUMA tiene servicio eléctrico

La empresa encargada de la red de distribución del servicio eléctrico, LUMA, aseguró que ha continuado con el restablecimiento de energía tras el paso del huracán Fiona y ya alrededor de 300 mil clientes tienen luz.

Según el portal, PREPS sobre la recuperación de la emergencia, este es solo el 20% de los clientes del servicio eléctrico.

Además, comienzan a reportarse interrupciones en el servicio eléctrico en lugares donde el mismo había sido restablecido, como es el caso de los complejos de apartamentos en Parque Escorial, Carolina, Parque de la Vista y la urbanización Mansiones de San Martín.

La empresa matriz de LUMA, Quanta, trajo alrededor de 60 empleados para apoyar a los trabajadores en el restablecimiento del servicio.

“Todos en LUMA somos muy conscientes de los recuerdos dolorosos del huracán María y del impacto duradero que ha tenido en la red eléctrica y en el maravilloso pueblo de Puerto Rico. El huracán Fiona ha, trágicamente, traído de vuelta muchos de esos recuerdos. A pesar de que existen retos y que aún queda mucho por hacer para restablecer el servicio, LUMA y todos nuestros colaboradores no descansarán hasta que todos los clientes tengan servicio eléctrico y se reenergice la red eléctrica en su totalidad”, expresó el director de seguridad pública de LUMA, Abner Gómez.

Por su parte, el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que su expectativa es que la mayoría de los clientes tengan servicio de energía eléctrica entre lo que queda del martes y el final del día miércoles.

“Mi expectativa es que entre hoy y mañana más tardar para fin del día de mañana ya gran parte gran parte de nuestra población va a tener el servicio eléctrico. Qué porcentaje específico, no lo voy a decir, porque esa es la evaluación que se está dando y se está llevando a cabo. Hay que esperar que tome más tiempo en el área sur, que a mí me consta que hay mayor daño el sistema eléctrico en esa área, van a ver que no se van a poder energizar tan rápido.