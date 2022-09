Rescatan cuerpo de hombre arrastrado por río en Comerío tras paso de Fiona

Familiares y autoridades rescate lograron durante la noche de ayer, lunes, recuperar el cuerpo de hombre, quien falleció luego de ser arrastrado por las fuertes corrientes del río La Plata, en Comerío. Esto luego del paso del huracán Fiona el pasado domingo,

De acuerdo a la Uniformada, el occiso fue identificado como Gilberto Ayala Aponte, de 58 años.

Los hechos ocurrieron durante la tarde del lunes en el sector La Prieta del barrio Cedrito, ubicado en la carretera PR-781 del mencionado municipio.

La hermana de Ayala Aponte, identificada como Elizabeth, se dirigía a llevarle comida a su hermano cuando llegó a su casa y no lo encontró.

Por su parte, otro hermana relató a Wapa TV cómo ocurrió el incidente. “Estábamos en casa tomando café, como siempre, hablando de lo que está pasando. [...] Cuando terminamos, él salió y pasó como una hora o dos. Mi hermana va a llevarle almuerzo a él y no lo encuentra en la casa. Entonces me llama y yo digo ‘Elizabeth, él debe estar en la casa’ y ella me dice ‘en la casa no está’. Ella empezó a buscarlo cuando lo encontró dentro del río”.

El hombre fue encontrado a varios metros más abajo de su residencia, específicamente en la orilla de una quebrada, la cual conecta con el cuerpo de agua que estaba crecido por el azote del dicho huracán.

“Bajamos allá, tratamos de humildemente hacer lo que se podía pero ya era tarde. Se había ahogado”, añadió el hermano de la víctima.

Tras el paso del huracán Fiona, en la isla se han registrado muertes en: Culebra, Ponce, Comerío, Arecibo y Mayagüez.