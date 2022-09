Pierluisi dice “malinterpretaron” expresiones sobre no enviar ayuda humanitaria a la isla

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, aclaró sus expresiones del día de ayer donde indicó que no hacía falta que enviaran ayudas a Puerto Rico tras el paso del huracán Fiona porque “no hace falta”.

Según Pierluisi, sus expresiones se malinterpretaron y aseguró que quiso pedir que se coordinen las ayudas para no saturar los puertos.

“Yo a lo que me estaba refiriendo era a ayuda que viniera de afuera para evitar congestión innecesaria en nuestro puerto principal que estuvo cerrado durante el fin de semana, hay que recordar que por ahí es que llegan todos los suministros, yo para evitar que de repente llegara una andanada de ayuda, bien intencionada pero sin coordinación es que hice esa expresión. No me refiero a las entidades sin fines de lucro que siempre nos han ayudado y hoy mismo hubo una reunión de coordinación porque esa ayuda está más que bienvenida. En cuanto a las de afuera es más bien una cuestión de coordinación y de también informarles de qué nos está faltando”, expresó el gobernador.

Del mismo modo, Pierluisi aseguró que hay suministros suficientes entre los almacenados por el Departamento de la familia y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

“Ahora mismo a base de los suministros que tenemos almacenados en el Departamento de la Familia y ni hablar de los de FEMA, para complementarlos si se agotan, pues por ejemplo, agua aquí no hace falta, por lo menos en el futuro inmediato al menos no se vislumbra que necesitemos agua, así que es cuestión de coordinar la ayuda que sea oportuna y pertinente y a eso iban dirigidos mis comentarios si algunos lo malinterpretaron pues lo lamento "

En el día de ayer, el gobernador pidió que no hagan esfuerzos para traer ayuda humanitaria a Puerto Rico, porque no hace falta. No obstante, si agradeció cualquier ayuda para que lleguen a la isla primeros respondedores.

“Puerto Rico tiene aquí suministros disponibles, pero por una cantidad extraordinaria en cuatro almacenes, en vez de un almacén creo que teníamos luego de María el departamento de Familia también tiene su almacén, así que, en este momento, dado no queremos tener situaciones de logística en Puerto Rico en nuestro puerto principal, el puerto de San Juan por ayuda humanitaria, que se agradece pero que realmente no es necesario”, dijo el gobernador en conferencia de prensa durante el día de ayer.