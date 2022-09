Hurtan motoras de establecimiento en Ponce

La Policía reportó el martes un escalamiento en el establecimiento American Scooter, ubicado en la avenida Las Américas en Ponce.

Según la Uniformada, alegó el perjudicado, que un desconocido rompió el candado de la puerta principal del local, obtuvo acceso al interior, apropiándose de tres motoras 36 modelo EX, dos motoras RFX, color rojas y negras, una motora 33 modelo EX Moto, una motora modelo 373 color roja, una motora Raven 250, una motora Gator modelo Shumita color negra, una motora modelo Wolf Ex, color gris y una motora Falcon color naranja.

La propiedad hurtada fue valorada en 20,314 dólares.

El caso fue referido a la división de Propiedad el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, quienes continuarán con la investigación.