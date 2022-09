Gobernador espera que entre hoy y mañana gran parte del país tenga luz

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo que su expectativa es que la mayoría de los clientes tengan servicio de energía eléctrica entre lo que queda del martes y el final del día miércoles.

“Mi expectativa es que entre hoy y mañana más tardar para fin del día de mañana ya gran parte gran parte de nuestra población va a tener el servicio eléctrico. Qué porcentaje específico, no lo voy a decir, porque esa es la evaluación que se está dando y se está llevando a cabo. Hay que esperar que tome más tiempo en el área sur, que a mí me consta que hay mayor daño el sistema eléctrico en esa área, van a ver que no se van a poder energizar tan rápido.

LUMA aún desconoce para cuándo podría restablecer el servicio a toda la Isla

LUMA Energy, la encargada de la transmisión y distribución de la energía eléctrica en el país, aún desconoce para cuándo podría reestablecer el servicio eléctrico alrededor de la Isla.

Según Eliezer Soto, uno de los portavoces de LUMA Energy, actualmente la empresa debe inspeccionar los daños de unas 34,000 millas del sistema de transmisión y distribución del país. Indicó que al momento, 298,793 abonados ya recuperaron el servicio, lo que representan el 20.35% del 1,468,223 clientes que tiene la empresa.

En tanto, la compañía anunció hoy en redes sociales que el primer grupo de celadores de su empresa matriz Quanta Services arribaron a la Isla para reestablecer el servicio eléctrico que se perdió desde antes que llegara el huracán Fiona a la Isla.

“LUMA se enorgullece en darle la bienvenida al primer grupo de 61 celadores de una de nuestras empresas matrices, Quanta Services, a nuestras brigadas. Su experiencia será crucial para ayudarnos a seguir reparando y restaurando el sistema eléctrico de Puerto Rico tras los devastadores impactos del huracán”, compartieron en las redes sociales.