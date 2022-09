Federación de Alcaldes reclama a la Junta que permita acceso al Fondo de Emergencia

La Federación de Alcaldes de Puerto Rico reclamó hoy, martes, que la Junta de Supervisión y Administración Fiscal que autorice el uso del Fondo de Emergencia (JSF) para que de esta forma el gobierno estatal distribuya ayuda económica a los 78 municipios impactados por el huracán Fiona.

“¿Qué más necesita la Junta para dar paso al uso de los fondos para que los alcaldes que hemos sido los que están trabajando sin descanso en esta emergencia podamos brindar ayuda inmediata a nuestros ciudadanos? Ellos posiblemente no están en la isla, su silencio es incómodo por no decir indignante. Me parece que las imágenes que cuentan este desastre deben ser suficiente prueba para que nos hagan llegar los recursos económicos que urgen”, señaló el alcalde de Camuy y presidente de la Federación de Alcaldes, Gabriel Hernández Rodríguez.

Hernández Rodríguez recordó que al inicio de esta emergencia solicitó al gobierno la asignación de $250 mil a cada municipio, pero ahora que los alcaldes están en la etapa de respuesta, la solicitud es que se asigne no menos de $1 millón por ayuntamiento. Indicó que el director ejecutivo de la Oficina y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco, le respondió que toda solicitud de fondos de la Reserva debe ser presentada para evaluación y contabilizada según los Memorandos Especiales emitidos por OGP para esta emergencia.

El alcalde explicó que en su carta, Blanco le informó que el equipo de trabajo del OGP, así como el personal de las otras agencias fiscales del gobierno estatal, están disponibles para asistir los municipios en la evaluación y utilización de otros recursos disponibles, por ejemplo, a través del American Rescue Plan Act (ARPA) o mediante solicitud de asistencia pública a la Agencia Federal para Manejo de Emergencias (FEMA).

Asimismo, el presidente de los alcaldes federados señaló que Blanco también le informó que remitió a la JSF la carta enviada por la Federación.

“Reconozco la buena fe del gobernador en colaborar con los municipios, ahora necesitamos que la Junta permita este acceso tan necesario y que todos los alcaldes hemos solicitado. Nuestra gente urge de ayuda para sobrellevar este desastre que nos afecta a cinco años del devastador huracán María”, concluyó el alcalde.