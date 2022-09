DACO asegura hay abastos suficientes de gasolina y diésel

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Edan Rivera Rodríguez, informó este martes que los cinco mayoristas importadores de combustible en la Isla, reportaron abastos suficientes para cubrir la demanda de combustible en Puerto Rico.

“Las inundaciones provocadas por el paso de Fiona han hecho que estaciones en las áreas más afectadas aún no estén abiertas al público, o no hayan podido ser reabastecidas, lo cual es algo normal siempre que ocurre un fenómeno atmosférico de gran magnitud”, afirmó el secretario, quien señaló que, desde el DACO han servido de facilitadores para asegurar que la distribución del combustible se agilice y pueda llegar a los distintos sectores.

Según Rivera, “los tres importadores más grandes, que representan alrededor del 75% del mercado, retomaron el despacho ayer (lunes) en la tarde. Hoy se unieron las empresas distribuidoras que se suplen del llenadero ubicado en Yabucoa, que no pudieron salir antes por situaciones relacionadas a las inundaciones, las cuales ya fueron atendidas”.

Al momento, sólo una empresa no ha podido despachar combustible, y ello principalmente porque, según informado, han tenido problemas de acceso de parte de sus empleados.

El funcionario destacó que “las empresas están trabajando en horario extendido, algunas incluso 24 horas, para atender la demanda. Hay zonas que aún representan problemas de acceso como Naranjito, Corozal, Jayuya y Utuado, pero ya las autoridades correspondientes están atendiendo la situación”.

En lo que respecta al diésel, Rivera puntualizó que “al momento, existen abastos para alrededor de 20 días, con el beneficio de que este viernes 23 de septiembre, por la noche, llega un buque con producto para un equivalente a 60 días de inventario”.

“Lo más importante, en estos momentos, es mantener la calma y no hacer eco de llamados al caos. Si tiene gasolina en su vehículo, no vaya a hacer fila por miedo a que el combustible se acabe. Bajo el escenario actual, eso no debe pasar. Nuestra exhortación es evitar el acaparamiento porque, en definitiva, es lo que permitirá agilizar la distribución y abarcar un mayor número de sectores en menor tiempo”, concluyó el secretario.