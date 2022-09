Comisión de Juegos autoriza a retomar las operaciones de casinos y carreras de caballos

Luego de una inspección de las instalaciones, la Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico, determinó autorizar el reinicio de las operaciones de los casinos a partir de hoy, mientras que las carreras de caballo en el Hipódromo Camarero darán comienzo este jueves en su tanda regular.

El director ejecutivo interino de la Comisión de Juegos, Jaime F. Rivera Emmanuelli, visitó los diferentes casinos, así como los potreros de la zona sur, como parte de un proceso de inspección de las condiciones físicas de estas instalaciones.

Rivera Emmanuelli explicó que en su recorrido pudo constatar que la mayoría de los casinos y potreros encuentran en condiciones óptimas, por lo que estos pueden reabrir para atender al público. A tal efecto, el director de la Comisión de Juegos autorizó a los 18 casinos a retomar sus operaciones a partir del mediodía de hoy, con excepción de Ponce Hilton que reabrirá a partir del mañana, miércoles al mediodía.

Por otro lado, el Hipódromo Camarero reanudará sus trabajos matinales en el día de hoy y las carreras típicas que estaban programadas para el pasado sábado y domingo, serán reprogramadas para las próximas semanas.

Este exhortó a los seguidores de la industria hípica a que se mantengan atentos a los calendarios que estará publicando el Hipódromo Camarero.

Por su parte, el director del Negociado Hípico, Juan C. Santaella Marchán, indicó que la pista principal y la piscina equina del Hipódromo estarán abiertas desde hoy en su horario habitual. Como medida adicional, los trabajos matinales en la pista reiniciarán el próximo jueves, 22 de septiembre de 6:00 a.m. a 8:30 a.m.

Este añadió que mañana se estarán realizando los retiros y cambios en la Secretaría de Carreras para las carreras oficiales, el jueves, 22 de septiembre y viernes, 23 de septiembre.

Para determinar la agenda de los programas que fueron cancelados, el Secretario de Carreras sostendrá una reunión con el Comité Asesor. Tan pronto culmine la misma, se emitirá una notificación.

Rivera Emmanuelli indicó además, que los procesos de renovación de licencia de todos los negociados, que integran a la Comisión de Juegos, comenzarán a partir del miércoles, 21 de septiembre en horario regular.